Συμφωνία ότι πρέπει να επιλυθούν τα προβλήματα που εμποδίζουν την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Τουρκίας και ΗΠΑ, όπως οι κυρώσεις CAATSA, επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Είπε ακόμη ότι ο Τούρκος πρόεδρος προσκάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του στην Τουρκία τόσο για διμερή επίσκεψη, όσο και για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην ‘Αγκυρα το επόμενο έτος.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε Τούρκους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της 80ης Γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σημείωσε ότι “το θέμα των (κυρώσεων) CAATSA αποτελεί για εμάς ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς η ύπαρξη ενός νομικού περιορισμού που εμποδίζει δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ τις συναλλαγές μεταξύ τους είναι ένα συστημικό πρόβλημα».

Ο Χακάν Φιντάν, αναφερόμενος στις αντιδράσεις που εκφράζονται στο αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με την κατάργηση των αμερικανικών κυρώσεων, δήλωσε: «Στην πραγματικότητα, η ύπαρξη συστημικών περιορισμών στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ θα μας ωθήσει αναπόφευκτα να αναζητήσουμε διαφορετικές λύσεις στο διεθνές σύστημα. Ήδη αναπτύσσουμε τις δικές μας δυνατότητες, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, αλλά καμία χώρα δεν είναι αυτάρκης με τις ικανότητες που έχει αναπτύξει».

«Οι κυρώσεις CAATSA δεν ταιριάζουν με το πνεύμα της συμμαχίας και της στρατηγικής συνεργασίας» τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εξαλειφθούν. “Υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές για αυτό το θέμα. Τώρα οι αρμόδιοι για το θέμα, με επικεφαλής τα υπουργεία ‘Αμυνας μας, θα καταβάλουν προσπάθειες για να προχωρήσουν περαιτέρω το θέμα”.

Ο Χακάν Φιντάν σημείωσε ακόμη ότι οι δύο πρόεδροι αξιολόγησαν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και επισήμανε ότι κατά την επίσκεψη Ερντογάν στην Ουάσιγκτον το υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ για μακροπρόθεσμη προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) καθώς και μνημόνιο συνεργασίας για τη Στρατηγική Πολιτική Πυρηνική Συνεργασία.

Ανέφερε δε ότι οι Τουρκικές Αερογραμμές συμφώνησαν να αγοράσουν 75 αεροσκάφη μεγάλης ατράκτου και 150 αεροσκάφη μικρότερης ατράκτου. «Θα εργαστούμε πάνω σε συγκεκριμένα σχέδια για την ισορροπημένη προώθηση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και την επίτευξη εμπορικού όγκου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, ο Ταγίπ Ερντογάν έθεσε στον Αμερικανό πρόεδρο το Παλαιστινιακό, υπογραμμίζοντας τα σημαντικά για την Τουρκία ζητήματα, όπως “η άμεση επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα” και “οι κίνδυνοι που δημιουργούν οι επεκτατικές πολιτικές του Ισραήλ στην περιοχή”.

Ο Χακάν Φιντάν είπε πως αυτή τη στιγμή προτεραιότητά της Τουρκίας είναι «η επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, η παύση της σφαγής αμάχων και η άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Εργαζόμαστε πάνω σε ένα έγγραφο που προωθεί μια εκεχειρία και παράλληλα θέτει και άλλα ζητήματα. Όπως είπα, αυτή η εργασία έγινε σε σχετική σιωπή. Ως ενδιαφερόμενες χώρες, συνεισφέραμε. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται» δήλωσε.

Ο Τούρκος υπουργός σημείωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν και θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ αναφορικά με τη Συρία, προσθέτοντας ότι «και οι δύο χώρες συμφωνούν ότι πρέπει να προστατευθεί η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική ενότητα της Συρίας».

Ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από κοινού για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της συντονισμένης δράσης μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Η επίσκεψη ήταν εξαιρετικά αποδοτική για τις διμερείς σχέσεις μας με τις ΗΠΑ», είπε και κατέληξε λέγοντας ότι «στο τέλος της επίσκεψής μας, διαπιστώσαμε ότι και οι δύο χώρες επιθυμούν να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό».