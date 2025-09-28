Σούπερ ματς στο Σεντ Τζέιμς Παρκ, εκεί όπου η Άρσεναλ ήταν με την «πλάτη στον τοίχο» μέχρι το 84ο λεπτό, όμως δεν τα παράτησε και μέσα σε 10′ έφερε τα πανω κάτω, φεύγοντας με ένα πολύτιμο διπλό απο την έδρα της Νιούκαστλ.

Απίθανος Πόουπ, ψυχρός Βολτεμάντε

Στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Αρτέτα είχε τον έλεγχο και δημιούργησε αρκετές φάσεις, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει λόγω της εξαιρετικής απόδοσης του Πόουπ και ενός δοκαριού. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 5′ με το σουτ του Έζε, που μπλόκαρε ο Άγγλος γκολκίπερ. Στο 14′, η Άρσεναλ κέρδισε πέναλτι, όμως μετά από παρέμβαση του VAR ο Γκίλετ ανακάλεσε την απόφασή του, καθώς ο Πόουπ έφτασε πρώτος στη μπάλα πριν ανατρέψει τον Γιόκερες.

Παρά το γεγονός αυτό, η Άρσεναλ δεν έχασε την ψυχραιμία της. Στο 25′, μετά από όμορφη ανάπτυξη, ο Τροσάρ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι. Ακολούθησε νέο «στοπ» του Πόουπ σε δυνατό σουτ του Έζε, και η Νιούκαστλ προηγήθηκε στην πρώτη της ουσιαστική ευκαιρία. Από κόρνερ, ο Τονάλι έβγαλε τη σέντρα στην περιοχή και ο Βολτεμάντε με κεφαλιά νίκησε τον Ράγια από κοντά, διαμορφώνοντας το 1-0 στο 34′.

Η Άρσεναλ, εμφανώς αποσυντονισμένη, δεν κατάφερε να δημιουργήσει άλλες καθαρές φάσεις μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ανατροπή στο φινάλε με… «σωτήρα» τον Γκάμπριελ

Μετά από ένα αργό και νωθρό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, η Άρσεναλ ανέβασε ρυθμούς μετά τις αλλαγές του Αρτέτα. Ο χρόνος έτρεχε γρήγορα και πίεζε την ομάδα, αλλά η επιμονή της δικαίωσε τους παίκτες. Στο 84′, ο Μερίνο, που είχε μόλις μπει στον αγώνα, έπιασε κεφαλιά μετά την εξαιρετική σέντρα του Ράις, ισοφαρίζοντας σε 1-1, με τον Πόουπ αυτή τη φορά ανήμπορο να αντιδράσει.

Το φινάλε ήταν δραματικό: στο 90+6′, από εκτέλεση κόρνερ του Όντεγκααρντ, ο Γκάμπριελ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στην Άρσεναλ την ολική ανατροπή και το τελικό 2-1.