Στην νεαρή ηλικία των μόλις 21 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, Μπίλι Βίγκαρ, έχασε την ζωή του. Αγωνιζόταν για την Τσίτσεστερ Σίτι. Στον αγώνα της ομάδας του ενάντια στην Γουίνγκεϊτ και Φίντσλεϊ το περασμένο Σάββατο χτύπησε πολύ δυνατά στο κεφάλι και υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

Αμέσως τοποθετήθηκε σε τεχνητό κώμα και την Τρίτη υπεβλήθη σε χειρουργείο. Οι γιατροί έκαναν τα πάντα για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του Βίγκαρ, ωστόσο ο οργανισμός του νεαρού δεν άντεξε.

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής έχασε την μάχη σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου με την πρώην του ομάδα, Άρσεναλ να γράφει:

«Όλοι στον ποδοσφαιρικό σύλλογο της Άρσεναλ εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για τον τραγικό θάνατο του επιθετικού της Τσίτσεστερ Σίτι και πρώην παίκτη της ακαδημίας του Άρσεναλ, Μπίλι Βίγκαρ».