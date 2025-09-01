Από την αρχή της μεταγραφικής περιόδου η Νιούκαστλ έδειξε πως ήθελε να ενισχυθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στην μεσοεπιθετική γραμμή αλλά και στη θέση του φορ. Πολλές προσπάθειες και προσεγγίσεις όμως κατέληξαν σε αποτυχίες και σε συνδυασμό με την υπόθεση του Αλεξάντερ Ίσακ, η ομάδα βρέθηκε δίχως επιθετικό.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στην τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου, για να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της επιθετικής της γραμμής η Νιούκαστλ. Τα 85 εκατομμύρια για τον Νικ Βόλτεμαντε και τα 55 εκατομμύρια ευρώ για τον Γιοάν Γουισά ήταν σανίδα «σωτηρείας» για την ομάδα του Έντι Χάου.

🚨⚪️⚫️ BREAKING: Yoane Wissa to Newcastle, here we go! Deal verbally agreed right now between the clubs. Fee worth £55m package. Brentford accept formal proposal from #NUFC and Wissa on his way for medical later today. After Isak gone, Wissa and Woltemade join for Eddie Howe. pic.twitter.com/Za5ZGgqKTJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Ωστόσο, ζημιές έχουν ήδη γίνει. Αρχικά στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, η Νιούκαστλ έμεινε ισόπαλη δίχως σκορ με την Άστον Βίλα. Η έλλειψη «καθαρόαιμου» επιθετικού στοίχισε στις «καρακάξες», οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν πάρει τη νίκη.

Έπειτα ήρθε η ήττα από τη Λίβερπουλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με σκορ 3-2, όπου η ομάδα του Έντι Χάου βρήκε δύο γκολ, όμως δεν ήταν αρκετά. O 17χρονος πλέον Ρίο Ενγκουμόχα, σημείωσε το νικητήριο τέρμα για τους «ρεντς» στο 100ο λεπτό και «ξέρανε» τη Νιούκαστλ.

Τέλος στην 3η αγωνιστική, η Νιούκαστλ έμεινε ξανά ισόπαλη δίχως σκορ, εναντίον της Λιντς αυτή τη φορά. Φάνηκε ξανά η απουσία ενός επιθετικού του επιπέδου της ομάδας και έτσι οι «καρακάξες» μετρούν δύο βαθμούς σε τρεις αγώνες, δίχως να έχουν γευτεί τη νίκη.

Βρίσκονται στη 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα και φαίνεται πως ήδη έχουν χάσει πολύτιμο «έδαφος», σε μία σεζόν που η παρουσία τους στη League Phase του Champions League θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την προσπάθειά τους. Επόμενος αγώνας για τις «καρακάξες» είναι εναντίον της Γουλβς στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Η καθυστερημένη προσαρμογή της Νιούκαστλ στα μεταγραφικά και στην υπόθεση του Ίσακ φαίνεται πως επηρέασε αρνητικά το ξεκίνημα της ομάδας στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στις τάξεις του συλλόγου ελπίζουν πως οι Βόλτεμαντε και Γουισά θα ανατρέψουν την κατάσταση, αλλά μήπως είναι ήδη αργά;