Μια λιτή, αλλά καθ’ όλα ουσιαστική επισήμανση για τη στεναχώρια που βιώνει στην προσωπική του ζωή τα τελευταία χρόνια, θέλησε να κάνει το βράδυ της Κυριακής (28/9) ο Γιώργος Μαζωνάκης, με αφορμή μια συγκεκριμένη αναφορά διαγωνιζόμενου στο μουσικό ριάλιτι The Voice, στο οποίο ο δημοφιλής τραγουδιστής συμμετέχει ως κόουτς.

«Ήταν φανταστική εμπειρία από την αρχή μέχρι το τέλος. Πραγματικά δεν υπάρχει καμία στεναχώρια για το οτιδήποτε. Ήρθα εδώ και πέρασα καλά» είπε χαρακτηριστικά ο διαγωνιζόμενος, ολοκληρώνοντας την ανεπιτυχή προσπάθεια του, για να του απαντήσει ο Πάνος Μουζουράκης πως «μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία στεναχώρια γι’ αυτό το πράγμα».

Τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης άρπαξε την ευκαιρία να εκφράσει την πικρία του για τις σχέσεις του με τα μέλη της οικογένειάς του και την πρόσφατη ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική, λέγοντας: «Σε αυτό συμφωνώ, τέσσερα χρόνια τώρα περνάω στεναχώρια. Φτάνει!».

«Η Βάσω Μαζωνάκη έκανε κουμάντο στα χρήματα του Γιώργου Μαζωνάκη»

Νωρίτερα σήμερα μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 για τις σχέσεις και τη συνεργασία των αδελφών Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας Βασίλης Γκόγκος, αναφέροντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι «σαν μικρό παιδί», ενώ η αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, η οποία υπήρξε για χρόνια μάνατζερ του τραγουδιστή, ήταν εκείνη που είχε τον απόλυτο έλεγχο στα χρήματά του. «Δεν υπάρχει καλύτερο παιδί από τον Γιώργο. Είναι σαν μικρό παιδί, νοιάζεται για όλους. Όπου πήγαινε ο Γιώργος, ήταν και η Βάσω», είπε αρχικά ο επιχειρηματίας.

«Αυτή έκανε το κουμάντο και μάλιστα μερικές φορές ήταν πολύ σκληρή με τους συνεργάτες του Γιώργου και τους απέναντι. Δεν είναι κακό, που ήθελε να είναι τα πάντα στην ώρα τους, αλλά με το μικρό λαθάκι έβαζε τις φωνές. Συνήθως δίνουμε δεύτερη και τρίτη ευκαιρία στους ανθρώπους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ασχολιόταν με τα χρήματα, αν πληρωνόταν ή δεν πληρωνόταν, κουμάντο έκανε η Βάσω στα δικά του», πρόσθεσε για τη Βάσω Μαζωνάκη.

Στη συνέχεια ανέφερε, ότι «πιστεύω πως έχουν βάση όσα λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης για την αδελφή του, αλλά δεν είμαι και μάγος, για να το ξέρω. Επειδή έκανε κουμάντο η Βάσω, για να έχει πρόβλημα ο Γιώργος, μάλλον θα έγινε κάτι. Πιστεύω πως έχει δίκιο. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τον Νότη Σφακιανάκη και μόλις τον “κρέμασαν” στα μανταλάκια, σταμάτησε το τραγούδι».