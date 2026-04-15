Την άλλη εβδομάδα η σεζόν στην Ευρωλίγκα μπαίνει στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι της, με τη διεξαγωγή αρχικά των play in μεταξύ των ομάδων που θα τερματίσουν τελικά από την 7η έως και τη 10η θέση και από αυτή την τετράδα συλλόγων οι δύο θα «τρυπώσουν» στα παραδοσιακά πλέι οφ, εκεί όπου θα περιμένουν οι πρώτες έξι ομάδες.

Σίγουρες είναι πέντε μέχρι στιγμής, ο Ολυμπιακός, η Βαλένθια, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Φενέρμπαχτσε.

Δυστυχώς τα τύμπανα του πολέμου ανά τον κόσμο δεν άφησαν και την Ευρωλίγκα ανεπηρέαστη και για να αναφέρουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εάν στα πλέι οφ βρεθούν αντιμέτωπες η Φενέρμπαχτσε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (π.χ. 4η με 5η ομάδα της κατάταξης) κανένα παιχνίδι δεν θα γίνει στις φυσικές έδρες των ομάδων.

Η Χάποελ έτσι και αλλιώς σχεδόν όλο τον χρόνο (με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα που είχε επιστρέψει στο Τελ Αβίβ) έπαιζε εκτός έδρας!

Η Φενέρμπαχτσε εάν παίξει αντίπαλος με τη Χάποελ, για λόγους ασφαλείας δεν πρόκειται να τη φιλοξενήσει στην Πόλη αλλά ήδη έχει έρθει σε επαφές με τους ανθρώπους της Μπάγερν ώστε τα παιχνίδια της να γίνουν στο Μόναχο.

Την ίδια στιγμή η Ευρωλίγκα επιμένει να αγνοεί τις ρωσικές ομάδες με τον πρόεδρο της ΤΣΣΚΑ Αντρέι Βατούτιν να ξεκαθαρίζει σε πρόσφατη συνέντευξή του:

«Το ερώτημα είναι πολιτικό. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε αμέσως, αλλά δεν είναι στο χέρι μας».

Η Ευρωλίγκα πατάει πάνω στο πρωτόκολλο της ΔΟΕ και ανάβει «κόκκινο» για τις ρωσικές ομάδες (την ώρα που έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στα περισσότερα αθλήματα τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Λευκορώσοι) ενώ συμμετέχουν π.χ. κανονικά οι ισραηλινές, το κράτος των οποίων επίσης συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις και χτυπήματα σε άλλες χώρες.

Στο αγωνιστικό, σενάρια από την Ισπανία ήθελαν τη Ρεάλ (ομάδα που κλασικά διαλέγει αντίπαλο στα πλέι οφ, το έχει κάνει αρκετές φορές) να σκέφτεται ακόμα και να χάσει από τον Ερυθρό Αστέρα για να μην πέσει σε μια πρόωρη πιθανή τιτανομαχία (2ος – 7ος) με τον οικοδεσπότη του φάιναλ φορ Παναθηναϊκό άσχετα εάν οι Πράσινοι διεκδικούν και άλλες θέσεις (από 6οι μέχρι 9οι μπορούν να τερματίσουν).

Και όμως η Ευρωλίγκα – που γνωρίζει για αυτά τα σενάρια – για μια ακόμα φορά πραγματοποιεί την τελευταία αγωνιστική όχι απλά σε διαφορετικές ώρες αλλά και μέρες!