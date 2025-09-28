Ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της σε λάκκο στον στάβλο του σπιτιού τους στο Κλειδί Βοιωτίας, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματα της, μίλησε στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Ο ξάδελφος της 62χρονης υποστηρίζει ότι δέχτηκε ψυχολογική πίεση από την κατηγορούμενη, για να χρησιμοποιήσει μια ηλικιωμένη θεία του, προκειμένου να την παρουσιάσει ως μητέρα της στους αστυνομικούς. «Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ» του είπε. Περιγράφοντας τα γεγονότα, είπε: «Με πήρε τηλέφωνο, στο τηλέφωνο έκλαιγε. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, στο σπίτι μου, λέει “άκου να δεις, επειδή έχω πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα, παίρνω από την μάνα μου ένα επίδομα. Σήμερα περιμένω κάποιους να έρθουν να δουν, εάν έχω την μαμά μου πραγματικά στο σπίτι και παίρνω νόμιμα αυτό το επίδομα”».

Η 62χρονη μάλιστα επέμενε, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, ότι η μητέρα της είναι σε δομή στην Κόρινθο. «”Πού είναι η μαμά σου;”. “Η μαμά μου” μου λέει “είναι σε ένα ίδρυμα στην Κόρινθο”. “Και γιατί δεν τους λες, εδώ είναι το ίδρυμα, πάρτε ένα τηλέφωνο να σας το επιβεβαιώσουν, ότι η μαμά σου είναι όντως εκεί;”. Και μου λέει “πάλι θα μπλέξω, γιατί τα χρήματα που έπαιρνα, ήταν για να την έχω στο σπίτι και όχι να την έχω στο ίδρυμα”». Στην ερώτηση του άνδρα, τί πρέπει να γίνει, η απάντηση ήταν, να παρουσιάσει την ηλικιωμένη θεία του ως μητέρα της για μία ημέρα. «Να πάρω την θεία σου έστω για μία μέρα, να την φιλοξενήσω στο σπίτι, με την προϋπόθεση να κάνει τη μητέρα μου» λέει χαρακτηριστικά ότι του είπε.

Τότε η 62χρονη πήρε την ηλικιωμένη γυναίκα και την μετέφερε στο σπίτι της περιμένοντας τους αστυνομικούς. Μία ώρα μετά τη συνάντηση της 62χρονης με τον συγκεκριμένο άνδρα, τον επισκέφθηκαν οι αστυνομικοί. Στα χέρια τους είχαν μία φωτογραφία της ηλικιωμένης θείας του. «Μου λένε “την γνωρίζεις αυτήν την κυρία;”, λέω “ναι, είναι θεία μου”». Έτσι, τον οδήγησαν στο σπίτι της 62χρονης, προκειμένου να επιβεβαιώσει και από κοντά, ότι πρόκειται για τη θεία του και όχι για τη μητέρα της κατηγορουμένης. Στη συνέχεια, πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα να καταθέσει. «Μου είπαν “πρέπει να έρθεις στο αστυνομικό τμήμα στο Σχηματάρι, να δώσεις κατάθεση”. Λέω “σαν τι να δώσω κατάθεση;”. “Σαν μάρτυρας”».

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβρη.