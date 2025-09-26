Η υπόθεση της 92χρονης στο Κλειδί Βοιωτίας εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σκοτεινά θρίλερ των τελευταίων ετών. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, εμφανίζεται να λαμβάνει κανονικά σύνταξη, επιδόματα και μάλιστα ενίσχυση περίπου 3.000 ευρώ για αγροτική δραστηριότητα την περίοδο 2023-2024. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε πεθάνει πολύ νωρίτερα.

«Την είδα τελευταία φορά το 2021»

Συγγενείς και συγχωριανοί της 62χρονης κατηγορούμενης λύνουν τη σιωπή τους και περιγράφουν ένα πλέγμα ψεμάτων και προσχημάτων. Όπως λέει ο ξάδελφος της ηλικιωμένης, η κατηγορούμενη «έλεγε συνεχώς ότι βρίσκεται σε κάποιο γηροκομείο, μακριά από την περιοχή, ώστε κανείς να μην μπορεί να την επισκεφθεί». Οι συγγενείς, μάλιστα, καταγγέλλουν ότι δεν μπορούσαν να μπουν στο σπίτι της εδώ και χρόνια.

Οι γιατροί «δείχνουν» νωρίτερο θάνατο

Καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία γιατρού, που είχε επισκεφθεί την 92χρονη στο σπίτι της τον Δεκέμβριο του 2020, καταγράφοντας σοβαρά προβλήματα από κατακλίσεις. Μέχρι τον Αύγουστο του 2021 η γυναίκα λάμβανε κάθε μήνα επιθέματα για τα τραύματά της. Από τότε, όμως, η χορήγηση σταμάτησε – γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ο θάνατος είχε επέλθει πολύ πριν από το 2023.

Η 62χρονη «έκρυβε» την αλήθεια;

Ο ξάδελφος της 92χρονης υποστηρίζει ότι η κατηγορούμενη τον απέτρεπε συστηματικά να επισκεφθεί το σπίτι, εφευρίσκοντας άλλοτε δικαιολογίες, άλλοτε ισχυρισμούς ότι η θεία του βρισκόταν «σε δομή». «Τόσα ψέματα έλεγε… Μου ζητούσε να ακούσω δήθεν τη φωνή της στο τηλέφωνο. Όμως ποτέ δεν την άκουγα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η αστυνομία «ξεσκονίζει» κάθε πτυχή της υπόθεσης, με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων να θεωρούνται κρίσιμα για να αποκαλυφθεί ο ακριβής χρόνος θανάτου. Από τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσουν και άλλοι κάτοικοι του χωριού, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να φωτίσουν τα σκοτεινά κενά της μυστηριώδους υπόθεσης.