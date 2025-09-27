Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο την υπόθεση της 92χρονης από το Κλειδί Βοιωτίας, της οποίας η σορός βρέθηκε θαμμένη από την ίδια της την κόρη.

Η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ, ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της τον Αύγουστο του 2023. Ωστόσο, οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο, ο θάνατος να είχε συμβεί πολύ νωρίτερα ακόμη και από το 2021. Η 62χρονη μέσω του δικηγόρου της μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA και είπε: «Ήμουν απελπισμένη λόγω των χρεών μου, τα οποία δημιουργήθηκαν από διαχρονικά, πάρα πολύ σοβαρά οικογενειακά προβλήματα υγείας και όχι μόνο. Έκανα μεγάλο λάθος, που δεν δήλωσα το θάνατο της μητέρας μου στις Αρχές. Το έχω συνειδητοποιήσει και νιώθω μεγάλη ντροπή. Θα αποδεχθώ τις συνέπειες των πράξεων μου και θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα που πήρα, χωρίς να τα δικαιούμαι».

Αποκαλυπτικές μαρτυρίες συγγενών της 62χρονης

Την ώρα που η Αστυνομία συλλέγει ένα-ένα τα ανατριχιαστικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου και «αυτοσχέδιας» ταφής της 92χρονης στο Κλειδί Βοιωτίας από την ίδια της την κόρη, οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτουν τις κινήσεις της 62χρονης, μέχρι να φτάσει στον τελικό σκοπό της. Συγγενής της 62χρονης μιλώντας για πρώτη φορά στην εκπομπή του MEGA κάνει λόγο για μία γυναίκα, που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

«Ήταν μια χαρά η κοπέλα. Δεν ξέρω πως έγινε τώρα, πώς κατάντησε έτσι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα, νορμάλ, γλυκομίλητη. Τι να σου πω… Κι εγώ που την βλέπω στην τηλεόραση, δεν την αναγνωρίζω. Δεν ξέρουμε ρε παιδί μου. Είχε προβλήματα ψυχολογικά η κοπέλα. Αλλιώς δεν εξηγείται, τόσο καλή κοπέλα και να φτάσει εκεί» λέει. Συγγενείς και φίλοι είχαν καταλάβει, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όμως δεν ήξεραν πώς να το αποδείξουν. «Δεν έβαζε κανέναν μέσα. Ειδικά από την περίοδο του κορονοϊού. Από εκεί και πέρα κάποια στιγμή, ρωτάγαν και τους έλεγε “την έχω πάει στο νοσοκομείο, σε κάποια δομή”», είπε ξάδελφός της.

Όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, είχαν να δουν την 92χρονη εδώ και 4 χρόνια, ενώ δεν είχαν μπει ποτέ στο σπίτι της 62χρονης.

«Είχε χάσει τον αδερφό της»

Άτομο από το στενό συγγενικό περιβάλλον της 62χρονης αποκαλύπτει, ότι ο αδερφός της είχε σκοτωθεί σε νεαρή ηλικία, κάτι που όπως λέει, την επηρέασε ψυχολογικά. «Την είχαν και λίγο παραχαϊδεμένη, γιατί είχαν μόνο αυτό το κορίτσι, που τους είχε απομείνει. Πόσο χρονών ήταν όταν σκοτώθηκε ο Γιωργάκης; Δεν θυμάμαι. Πήρε το τρακτέρ και είπε του πατέρα του “να πάρω το τρακτέρ θα πάω να οργώσω τις ελιές”. Και του είπε ο πατέρας του “πήγαινε”. Περίμεναν, νύχτωσε και το βρήκαν το παιδί (νεκρό). Η (62χρονη) να ήταν τότε 20. Ήταν 17 ο Γιωργάκης. Και μετά που σκοτώθηκε ο αδερφός της, πηγαίναμε» είπε στην εκπομπή του MEGA.

Από την ημέρα της απολογίας της μέχρι σήμερα, η 62χρονη δεν εμφανίζεται στο χωριό, ενώ είναι σταθερά εκνευρισμένη μπροστά στις κάμερες. Και όσο η έρευνα προχωρά τόσο τα στοιχεία θέλουν το θάνατο της ηλικιωμένης να επήλθε πριν από το 2023, σε αντίθεση με τα λεγόμενα της κόρης της. «Κάτι επίσημο δεν υπάρχει για να σας πω, πέραν δηλαδή της δίωξης που υπάρχει για την ψευδή κατάθεση. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει καλέσει η εισαγγελία για να δώσουμε εξηγήσεις στα πλαίσια της προκαταρκτικής για άλλο αδίκημα», είπε ο δικηγόρος της 62χρονης, Νίκος Γεωργούσης.

Μυστήριο με τον συνεργό της 62χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», οι Αρχές έχουν διαπιστώσει, πως το άτομο που η 62χρονη κατέθεσε, ότι την βοήθησε να σκάψει τον λάκκο, δεν υπάρχει. Ωστόσο, οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να τη βοήθησε κάποιο άλλο άτομο από το κοντινό της περιβάλλον.

Η μελέτη της σορού της ηλικιωμένης αναμένεται από μέρα σε μέρα να προσθέσει νέα στοιχεία στην υπόθεση της Βοιωτίας, που μετατράπηκε σε θρίλερ. Σύμφωνα με επιπλέον πληροφορίες της εκπομπής, οι Αρχές εκτιμούν, πως τα οστά που βρέθηκαν, δεν συμπίπτουν με τον χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης, που δήλωσε η κόρη της.

Ωστόσο, αναμένονται η περαιτέρω εξέτασή τους. Μέχρι τότε, η 62χρονη κατηγορούμενη θα παραμένει υπό περιοριστικούς όρους.