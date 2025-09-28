Σε νέες καταγγελίες για την τραγωδία των Τεμπών προχώρησε ο ποινικολόγος Γιάννης Μαντζουράνης, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια Ασλανίδη.

Μιλώντας στο Mega News αποκάλυψε, ότι περισσότερα από 300 οστικά τεμάχια θυμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται από το 2023 αποθηκευμένα μέσα σε σακουλάκια σε γραφείο της Εισαγγελίας Λάρισας, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εξετάσεις. «Υπάρχουν σε ένα γραφείο της Εισαγγελίας σακουλάκια με οστά. Βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος. Το έμαθα από έντιμο υπάλληλο, που μου έστειλε στο email μου, πως στο τάδε γραφείο είναι τα οστά (…). Ζητάμε από τον ανακριτή να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές στα οστά. Άρνηση», ανέφερε ο ποινικολόγος.

Μιλώντας δε συγκεκριμένα για την περίπτωση του κ. Ασλανίδη, οι αποκαλύψεις του ήταν ανατριχιαστικές. «Ο κ. Ασλανίδης έχει κάνει τρεις φορές αίτημα εκταφής στον ανακριτή, που το απέρριψε και στη συνέχεια προσφύγαμε άλλες τρεις φορές στο Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, που και αυτό τα απέρριψε. Προ των πορισμάτων (…). Η αιτιολογία είναι, πως παρέλκει αυτή η ανακριτική πράξη (…). Στο φέρετρο που του έδωσαν, έχει οχτώ κομμάτια και τα τρία έχουν ταυτοποιηθεί ότι είναι του γιου του. Τα πέντε είναι “ορφανά”. Του δώσανε δύο σακούλες, πλαστικές (…). Στα τρία είχε γίνει ταυτοποίηση DNA, που ήταν πράγματι του γιου του. Αυτά δε δόθηκαν στους γονείς. Εστάλησαν στο οικείο γραφείο τελετών, με την εντολή να παραδοθούν σφραγισμένα τα φέρετρα, καρφωμένα και να μην τα ανοίξουν», είπε.

«Πράγματι, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο μετά από 2,5 χρόνια να μην βρεθεί ουσία, όμως δεν υπάρχει βεβαιότητα. Η ελπίδα μας είναι, πως τα διαμελισμένα μέλη είναι μέσα σε χοντρές πλαστικές σακούλες σφραγισμένα (…). Άρα υπάρχει μια πιθανότητα, να υπάρχουν υπολείμματα σε υγρή μορφή. Η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη που αρνούνται πεισματικά τις τοξικολογικές εξετάσεις, δεν έχουν κανένα λόγο, αφού είναι βέβαιη, πως δεν πρόκειται να βρούμε κάτι σε 2,5 χρόνια. Η εμμονή σημαίνει ομολογία ενοχής. Αυτοί που αρνούνται, ξέρουν», πρόσθεσε.