Για το πρόβλημα των καθυστερήσεων πτήσεων που καταγράφονται από το πρωί της Παρασκευής (26/9) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», μίλησε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εν ενεργεία κυβερνήτης πολιτικής αεροπορίας και δήμαρχος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, σε συνέντευξή του στα ΝΕΑ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αναβάθμιση της τεχνολογίας και ενίσχυση του προσωπικού στην πολιτική αεροπορία.

«Η αλήθεια είναι ότι τα προγράμματα των ελεγκτών έχουν πιο χαλαρή ροή σε σχέση με τον μέσο όρο διεθνώς», σημειώνει ο κ. Κωνσταντέλλος, προσθέτοντας ότι οι μισθοί τους, που φτάνουν έως και 120.000 ευρώ, είναι ευρωπαϊκού επιπέδου και αντίστοιχοι με εκείνους των κυβερνητών αεροσκαφών στην Ελλάδα.

Ωστόσο, εκφράζει έντονη αντίθεση στο γεγονός ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας λαμβάνουν διπλό μισθό μέσω των τελών αεροναυτιλίας (Eurocontrol). «Τα τέλη δεν πρέπει να προορίζονται για τους μισθούς αλλά για τη βελτίωση της αεροναυτιλίας εν γένει. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αγορά ραντάρ και τη συντήρηση των υποδομών», εξηγεί, διευκρινίζοντας ότι το επίδομα των ελεγκτών καταβάλλεται τρεις φορές τον χρόνο.

Ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρεται και στην παραγωγικότητα του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», επισημαίνοντας ότι με τους αεροδιαδρόμους που διαθέτει θα μπορούσαν να γίνουν έως 60 κινήσεις (απογειώσεις και προσγειώσεις) την ώρα. «Το καλοκαίρι οι ελεγκτές φτάνουν με δυσκολία τις 35 κινήσεις, ενώ πλέον, τηρώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα, οι κινήσεις μειώνονται σε 25–28. Θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες, όχι όμως 60 αλλά σίγουρα όχι και 25», σημειώνει.

Η εικόνα που περιγράφει ο κ. Κωνσταντέλλος αναδεικνύει την ανάγκη για αναβάθμιση υποδομών και στελέχωσης στην πολιτική αεροπορία, ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των ελληνικών αεροδρομίων.

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: Να εισακουστούν οι προτάσεις μας από ΥΠΑ και υπουργείο – Να μην αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη

Η Ένωση Ελεγκτών στην ανακοίνωσή της αναφέρεται τόσο στο θέμα της συνάντησης με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, όσο και στο ζήτημα των απολαβών που ανέφερε ο υπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ.

“Με απογοήτευση, αλλά δυστυχώς όχι έκπληξη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σήμερα το πρωί. Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι πέρα από μια συνάντηση στις αρχές Μαΐου στο Υπουργείο και μια συνάντηση στις αρχές Ιουνίου στην ΥΠΑ, παρουσία όλων των σωματείων των εργαζομένων, δεν έχουμε συναντηθεί ξανά με τον Υπουργό. Μάλιστα από την 1/9/2025 έχουμε ζητήσει συνάντηση και έως σήμερα δεν έχουμε λάβει καν απάντηση.

Αντίθετα ο Υπουργός μας έχει παραπέμψει στους συνεργάτες του και στην Διοίκηση της ΥΠΑ, με τους οποίους έχουμε συναντηθεί πολλές φορές και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για την εξυγίανση της Υ.Π.Α.. Δυστυχώς, εκ του αποτελέσματος, φάνηκε ότι η Διοίκηση της ΥΠΑ και του Υπουργείου είχαν προαποφασίσει να μην ακούσουν τις προτάσεις μας, οι οποίες στο σύνολό τους αφορούν την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών κανονισμών.

Επίσης, είναι εντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στο ύψος του μισθού μας με τρόπο μάλιστα που τεχνηέντως διογκώνει τα νούμερα ώστε να μην έχουν καμία σχέση με τις καθαρές απολαβές μας, οι οποίες (όπως και ο υπουργός παραδέχεται) φορολογούνται και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, ενώ καταβάλλονται από τους χρήστες του εναερίου χώρου και μάλιστα το 90% προέρχεται από ξένες αεροπορικές εταιρείες. Για εμάς ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ. Το σύνολο των αμοιβών μας, ακόμα και ο βασικός μισθός χρηματοδοτούνται από τα τέλη αεροναυτιλίας που καταβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες. Αν όμως ο υπουργός θέλει να ασχοληθεί με τις απολαβές μας θα θέλαμε να γνωρίζει ότι με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία του Eurocontrol (ACE Benchmarking report 2025), που αφορούν το 2023, είμαστε στην 33η θέση ανάμεσα σε 38 παρόχους σε κόστος μισθοδοσίας Ε.Ε.Κ. ανά ώρα πτήσης που διαχειρίζονται, παρότι είμαστε πέμπτοι σε παραγωγικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι είμαστε πιο παραγωγικοί από χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Ελβετία και η Ιταλία, αλλά το κόστος των αμοιβών μας είναι σημαντικά χαμηλότερο ακόμα και από χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία και η Σλοβενία. Μάλιστα η ΥΠΑ (Hellenic Aviation Service Provider – HASP) είναι η απολύτως φθηνότερη ανάμεσα σε 38 παρόχους, όσο αφορά το κόστος της παροχής των υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα παρακάτω διαγράμματα δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως.

Δυστυχώς ο αποπροσανατολισμός που επιχειρείται αποδεικνύει ότι δεν έχει γίνει κατανοητό το μέγεθος του πραγματικού προβλήματος της Υ.Π.Α., το οποίο δεν είναι οι αμοιβές των Ε.Ε.Κ.. Εκτός και αν ο υπουργός πιστεύει ότι για την έλλειψη σύγχρονων συστημάτων ή για την παραβίαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών φταίει η αμοιβή των Ε.Ε.Κ..

Ακόμα και οι διαρροές ότι «οι Ε.Ε.Κ. θέλουν την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια της Υ.Π.Α. για να μην πηγαίνουν αλλού τα τέλη διαδρομής» δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των παρόχων αεροναυτιλίας. Τα τέλη αεροναυτιλίας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την κάλυψη της βάσης κόστους για την παροχή των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, όχι γιατί το λένε οι Ε.Ε.Κ., αλλά γιατί το επιβάλλει ο Ε.Κ. 2019/317. Η δε υπόνοια που αφήνει η προαναφερθείσα δήλωση ότι σήμερα τα τέλη χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς συνιστά ενδεχόμενη παραβίαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την διαχείριση των κονδυλίων αυτών και θα μπορούσε να οδηγήσει στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το περίφημο μπόνους που το ίδιο το υπουργείο βιάστηκε να θεσμοθετήσει φέτος για 3 χρόνια δεν έγινε γιατί ξαφνικά θέλησε το υπουργείο να πριμοδοτήσει τους ΕΕΚ, αλλά για να μπορέσει να καλυφθεί η γύμνια της Υ.Π.Α., έστω και μερικώς, από την υπερεργασία των Ε.Ε.Κ.. Μάλιστα ένα σημαντικό μέρος των Ε.Ε.Κ. έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα υπερεργασίας αδιαφορώντας για το ποσό. Το 2026 ενδέχεται να μην συμμετάσχουμε συνολικά ως κλάδος. Αυτό δεν έχει προβληματίσει το υπουργείο;

Καλούμε τις Διοικήσεις της Υ.Π.Α. και του Υπουργείου να ακούσουν τις προτάσεις μας και να μην αναλώνονται σε επιχειρήματα που θέλουν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από το πραγματικό πρόβλημα που είναι η κατάφωρη παραβίαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών από την Υ.Π.Α., την οποία επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ίδιο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας έχει ήδη καταδικάσει και που όπως φαίνεται θα ασχοληθεί σύντομα ξανά με την Ελλάδα”.

Όσα είχε πει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας στην ΕΡΤ

Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις και οι υψηλές απολαβές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αποδοχές έμπειρων ελεγκτών μπορούν να ξεπερνούν τα €120.000 ετησίως, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει τη μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) για ταχύτερη και πιο ευέλικτη λειτουργία του αεροδρομίου.

Ο κ. Δήμας παραδέχτηκε ότι το «Ελευθέριος Βενιζέλος» αντιμετωπίζει προβλήματα καθυστερήσεων, τόνισε ωστόσο ότι σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια οι καθυστερήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Παράλληλα, ο υπουργός σημείωσε ότι η συνεργασία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι καλή, υπενθυμίζοντας ότι τους τελευταίους μήνες πέρασαν σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν μεταξύ άλλων την αυτοτελή φορολόγηση όταν χάνουν την ειδικότητά τους λίγο πριν τη σύνταξη, την υπερεργασία αλλά και την ωριαία αποζημίωση για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τόνισε μάλιστα ότι οι απολαβές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα υψηλές για τα ελληνικά δεδομένα: «Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας με σημαντική εμπειρία μπορεί να παίρνει και πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως (σ.σ. μεικτές αποδοχές). Είναι απολαβές που προφανώς φορολογούνται και που δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό, ωστόσο φαίνεται πως ζητούν και επιπλέον απολαβές».

Όπως εξήγησε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιείται σχέδιο δράσης 364 σημείων και 7 πυλώνων, με τακτικές εκθέσεις προόδου ανά έξι εβδομάδες. Ένας από τους πυλώνες αφορά τη μετατροπή της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία. «Σήμερα η ΥΠΑ είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον υπουργό. Αυτό σημαίνει ότι για ζητήματα ακόμη και της καθημερινότητας, όπως η καθαριότητα ή η συντήρηση, απαιτείται υπουργική υπογραφή. Αυτά πλέον σταματούν να υπάρχουν», ανέφερε.

