Ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε ότι «σε καμία περίπτωση» δεν ελπίζει να λάβει προεδρική χάρη μετά την πενταετή ποινή κάθειρξης που του επιβλήθηκε και σε συνέντευξή του που θα δημοσιευτεί αύριο Κυριακή, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος λέει ότι στοχεύει να αναγνωριστεί η «εντιμότητα» του.

Η υπόθεση για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι, που απασχόλησε για χρόνια τη γαλλική πολιτική και κοινωνική ζωή, έληξε την Πέμπτη με το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού να κρίνει ένοχο τον πρώην πρόεδρο για εγκληματική συνωμοσία από το 2005 ως το 2007 και να τον καταδικάζει σε πέντε χρόνια κάθειρξης. Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Το δικαστήριο, ωστόσο, τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες διαφθοράς όπως αυτή της υπεξαίρεσης λιβυκών δημόσιων κεφαλαίων, της παθητικής δωροδοκίας και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Όταν ρωτήθηκε από την Journal du Dimanche αν αναμένει απονομή χάριτος από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Σαρκοζί απάντησε: «Σε καμία περίπτωση». «Για να λάβεις χάρη, πρέπει να αποδεχθείς την ποινή σου και συνεπώς να παραδεχθείς την ενοχή σου. Δεν θα παραδεχτώ ποτέ την ενοχή μου για κάτι που δεν έκανα. Θα αγωνιστώ μέχρι την τελευταία μου πνοή για να αναγνωριστεί η εντιμότητά μου», είπε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, καταλήγοντας με ένα εμφατικό «Θα νικήσω». Η απονομή χάριτος ισχύει μόνο για μια τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ενδεχόμενο προς το παρόν, καθώς ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης.

Σε αυτή τη μακρά συνέντευξη, ο ίδιος παρέθεσε λόγια του προέδρου του Δικαστηρίου σχετικά με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Mediapart το 2012 και το οποίο εκκίνησε την νομική διαδικασία – ένα σημείωμα γραμμένο στα αραβικά σχετικά με μια συμφωνία για την υποστήριξη της προεκλογικής εκστρατείας του προεδρικού υποψηφίου. Σύμφωνα με τον δικαστή, «το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι αυτό το έγγραφο είναι πλαστό». «Αν υπάρχει πλαστογραφία, σημαίνει ότι υπήρχαν πλαστογράφοι, άνθρωποι που χειραγωγούν και επομένως μια συνωμοσία», είπε ο Σαρκοζί. «Σε έναν φυσιολογικό κόσμο, ολόκληρο το κατηγορητήριο θα έπρεπε να είχε καταρρεύσει. Αλλά το δικαστήριο έκανε ακριβώς το αντίθετο», συνέχισε.

Ερωτηθείς για την εις βάρος δικαστική απόφαση, με ποινή φυλάκισης άμεσα εκτελεστή – χωρίς αναστολή εφαρμογής της απόφασης – ο πρώην πρόεδρςο είπε ότι περίμενε «οτιδήποτε, αλλά όχι αυτό». «Όλα τα όρια του κράτους δικαίου έχουν παραβιαστεί», υποστήριξε. Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, ο Σαρκοζί κλήθηκε στο δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου για να καθοριστεί η ημερομηνία φυλάκισής του. Μια δικαστική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο πρώην αρχηγός του κράτους (2007-2012) θα φυλακιστεί «σχετικά σύντομα» μετά την κλήτευσή του.