Η γερμανική εταιρεία άμυνας Helsing αποκάλυψε το νέο της πλήρους μεγέθους μοντέλο αυτόνομου μαχητικού drone, το CA-1 «Europa», μπαίνοντας επίσημα σε έναν νέο – και ταχέως ανταγωνιστικό – αγώνα για την κατασκευή «συνεργαζόμενων» μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως το πρωτότυπο θα πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση το 2027 και ότι το σύστημα θα είναι διαθέσιμο για στρατιωτική χρήση «εντός των επόμενων τεσσάρων ετών».

Ο συνιδρυτής της Helsing, Gundbert Scherf, τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει «τα πάντα» και ότι το κλειδί είναι η αυτονομία. Το CA-1 έχει σχεδιασμό με γωνιώδες σχήμα και ουρά σε σχήμα V και σύμφωνα με την εταιρεία προορίζεται να επιχειρεί τόσο μεμονωμένα όσο και σε «σμήνη» μη επανδρωμένων οχημάτων, αλλά και ως «wingman» — δηλαδή σε συνεργασία με επανδρωμένα μαχητικά.

Helsing AI CA-1 Europa – high-subsonic, 4t, Low observable air combat/strike/ISR/EW drone – aimed at being fielded in 100s – and using Helsings’s Centaur AI. #avgeek #drones pic.twitter.com/yqz5oJjXlJ — Tim Robinson (@RAeSTimR) September 25, 2025

Η αποκάλυψη τοποθετείται στο ευρύτερο πλαίσιο όπου startups και παραδοσιακοί όμιλοι επιδιώκουν να παραδώσουν φθηνότερες, «αποσπώμενες» λύσεις έναντι των συμβατικών μαχητικών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν περιβάλλοντα με έντονη αντιπυραυλική απειλή. Πέρυσι οι ΗΠΑ επέλεξαν εταιρείες όπως η Anduril και η General Atomics για την ανάπτυξη των πρώτων στόλων «Collaborative Combat Aircraft», ενώ και κατασκευαστές όπως η Airbus έχουν δείξει αντίστοιτες προτάσεις.

Η Helsing απέφυγε να ανακοινώσει λεπτομέρειες για το οπλικό φορτίο ή την τιμή, περιοριζόμενη στο ότι το CA-1 θα κοστίζει μόνο ένα «κλάσμα» ενός συμβατικού μαχητικού. Η εταιρεία ανέφερε ότι σχεδιάζει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε συνεργασίες με ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά δεν έδωσε περισσότερες τεχνικές ή εμπορικές λεπτομέρειες.

Μέρος της στρατηγικής της Helsing ήταν η εξαγορά του κατασκευαστή ελαφρών αεροσκαφών Grob τον Ιούνιο, κίνηση που, κατά την εταιρεία, επιταχύνει την ικανότητα σχεδίασης και παραγωγής — καθώς τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Grob έχουν μέγεθος συγκρίσιμο με τις τρέχουσες «wingman» σχεδιάσεις (περίπου 3–5 τόνους). Αναλυτές ωστόσο επισημαίνουν ότι υπάρχει «μεγάλο άλμα» από την κατασκευή ελαφρών αεροπλάνων στην παραγωγή πλήρως λειτουργικών CCA (Collaborative Combat Aircraft).

Η Helsing ιδρύθηκε το 2021 και ξεκίνησε από την ανάπτυξη λογισμικού AI για αμυντικές εφαρμογές, αλλά εντάχυσε το πεδίο δράσης της μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η εταιρεία υποστηρίζεται χρηματοοικονομικά, μεταξύ άλλων, από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Spotify, Daniel Ek, και σημειώνεται ότι έχει προσελκύσει πάνω από 1 δισ. δολάρια επενδύσεων, αποτιμώμενη στα περίπου 12 δισ. δολάρια — στοιχεία που την καθιστούν τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή startup στον αμυντικό τομέα, σύμφωνα με δεδομένα Dealroom. Στα υπάρχοντα έργα της περιλαμβάνονται προμήθειες drones στην Ουκρανία: έχει παραδώσει περίπου 2.000 από τα 4.000 HF-1 που παρήγγειλε το Κίεβο, ενώ σε Φεβρουάριο ανέφερε ότι ξεκίνησε την παραγωγή 6.000 εκατονιας HX-2 strike drones ωστόσο η εταιρεία αναγνωρίζει ότι το HX-2 είναι ακόμη σε δοκιμές και δεν έχει πλήρως εισέλθει σε μεγάλη επιχειρησιακή χρήση.

Οι προκλήσεις που αναφέρονται γύρω από την ταχεία άνοδο νεοφυών εταιρειών AI-drone περιλαμβάνουν την ικανότητα γρήγορης και αξιόπιστης κλιμάκωσης της παραγωγής, τον έλεγχο της ασφάλειας και αξιοπιστίας των αεροπορικών συστημάτων, καθώς και ζητήματα ελέγχου της χρήσης όπλων με αυτόνομες δυνατότητες. Κριτικοί επισημαίνουν ότι, παρά το δυναμικό της τεχνολογίας, δεν είναι βέβαιο ότι οι startups μπορούν εύκολα να γεφυρώσουν το τεχνολογικό και το βιομηχανικό χάσμα έναντι των παραδοσιακών αμυντικών κολοσσών.

Η αποκάλυψη του CA-1 Europa σηματοδοτεί την επιτάχυνση ενός νέου κύκλου καινοτομίας στον στρατιωτικό αεροπορικό τομέα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτονομία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, αλλά πολλοί τεχνικοί, επιχειρησιακοί και ηθικοί γρίφοι παραμένουν ανοιχτοί όσο οι εταιρείες προχωρούν από την επίδειξη πρωτοτύπων στην ευρεία επιχειρησιακή ανάπτυξη.