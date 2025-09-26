Η Patricia Crowther, γνωστή ως η μεγαλύτερη μάγισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, πέθανε σε ηλικία 97 ετών. Η Crowther ήταν οπαδός της παγανιστικής θρησκείας Wicca, που αναπτύχθηκε από τον Gerald Gardner, ο οποίος τη δεκαετία του 1950 ανέλαβε ένα μουσείο μαγείας στο Isle of Man και θεωρείται υπεύθυνος για τη διάσωση της πρακτικής από τη λήθη.

Γνωστή ως «υψηλή ιεροφάντιδα», η Crowther τη δεκαετία του 1970 δημιούργησε μαζί με τον σύζυγό της, Arnold Crowther, τη ραδιοφωνική σειρά του BBC Radio Sheffield, A Spell of Witchcraft, που πιστώνεται με την εισαγωγή της σύγχρονης μαγείας σε ευρύτερο κοινό. Το πρόγραμμα εξερευνούσε την ιστορία και τη λαογραφία της μαγείας, παρουσιάζοντας στοιχεία από τις δραστηριότητες και τις πρακτικές ενός τοπικού συμβούλιου μάγων μέσα στην κοινότητα.

Πριν γίνει αποκρυφιστίστρια, η Crowther εργαζόταν ως επαγγελματίας καλλιτέχνιδα και χορεύτρια στο θέατρο. Επίσης, παρουσίαζε παραστάσεις με κούκλες και μαγεία για παιδιά.

Σε συνέντευξή της στο Guardian στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Crowther ανέφερε ότι ο σύζυγός της συμμετείχε στη «λειτουργία κώνου δύναμης» (operation cone of power), μια τελετή για να εμποδίσει την εισβολή της Βρετανίας. «Ο Χίτλερ αναμενόταν στις ακτές μας οποιαδήποτε στιγμή», είπε. «Δεν έριχναν λευκή σκόνη, αλλά εργάζονταν στο New Forest, ψάλλοντας: ‘Δεν μπορείς να διασχίσεις τη θάλασσα / Δεν μπορείς να έρθεις’, επαναλαμβανόμενο ξανά και ξανά, ενισχύοντας τη δύναμη μέσα από τον χορό.

«Οι ιστορικοί λένε ότι υπήρχαν μόνο δύο πράγματα που εμπόδισαν τον Χίτλερ να έρθει: το ένα ήταν η Μάχη της Βρετανίας και το άλλο ότι άλλαξε γνώμη. Είπε: ‘Θα πάμε να εισβάλουμε στη Ρωσία αντί γι’ αυτό’ – ή κάτι τέτοιο.» Ο θάνατος της Crowther αναφέρθηκε από τον εκδότη ειδήσεων παγανισμού Wild Hunt.

«Ως υψηλή ιεροφάντιδα, συγγραφέας και δασκάλα, η Patricia Crowther αφήνει ένα βαθύ αποτύπωμα», ανέφερε η δημοσίευση. «Το έργο της εξασφάλισε ότι η μαγεία παρέμενε ζωντανή, προσβάσιμη και παρούσα στη σύγχρονη εποχή. Η μνήμη της θα είναι ευλογία για όλους όσους επηρεάστηκαν από το έργο της στη Wicca, και το πνεύμα της συνεχίζει να ζει στα συμβούλια και τις κοινότητες που ενέπνευσε.»