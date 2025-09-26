Δικαστήριο στο Λονδίνο αθώωσε την εφημερίδα Guardian στην ακροαματική διαδικασία την οποία προκάλεσε ύστερα από μήνυσή του, ο ηθοποιός Νόελ Κλαρκ, που έγινε γνωστός από τη σειρά του BBC, Dr Who.

H εφημερίδα είχε δημοσιεύσει μία σειρά ρεπορτάζ τα οποία στηρίζονταν σε καταγγελίες γυναικών για κακοποιητική συμπεριφιρά κατά του γνωστού ηθοποιού.

Ο Κλαρ είχε αρνηθεί πεισματικά πως υπάρχει ψήγμα αλήθειας στα γραφόμενα της βρετανικής εφημερίδας και μήνυσε τον εκδότη της.

Στη δίκη που ολοκληρώθηκε, οι δικαστές σχημάτισαν την εικόνα πως τα δημοσιεύματα ήταν πέρα για πέρα αληθινά και επέβαλαν τον Κλαρ την χρηματική ποινή των 3 εκατ. λιρών υπό την αίρεση ότι μπορεί να φτάσει και τα 6 εκατ. λίρες.

Σύμφωνα μάλσιτα με ορισμένα βρετανικά μέσα, ό ίδιος ο ηθοποιός συνελήφθη την Πέμπτη, άγνωστο με ποια κατηγορία, ενώ έγινε και ενδελεχής έρευνα στο σπίτι του από πολυπληθή ομάδα αστυνομικών.