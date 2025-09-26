Η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης βρίσκεται υπό πίεση από τους δασμούς του Τραμπ, τον σκληρό ανταγωνισμό από την Κίνα και τις δαπανηρές απαιτήσεις για την υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο τομέας που αντιπροσωπεύει πάνω από το 7% του ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολεί περισσότερα από 13 εκατ. εργαζόμενους, αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση να παραμείνει ανταγωνιστικός, ενώ απορροφά το οικονομικό βάρος της μετάβασης σε καθαρότερη κινητικότητα. Τα επόμενα βήματα της ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων θα είναι κρίσιμα για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενός βασικού κλάδου για την περιοχή.

Πωλήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), οι νέες εγγραφές αυτοκινήτων στην ΕΕ τους πρώτους επτά μήνες του 2025 μειώθηκαν κατά 0,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 7,4% τον Ιούλιο του 2025, με τις Volkswagen και Renault να σημειώνουν σημαντική άνοδο, ενώ η Stellantis σημείωσε πτώση. Η Tesla από την άλλη, είδε τις πωλήσεις της να πέφτουν κατά 40,2%.

Τους πρώτους επτά μήνες του 2025 καταγράφηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία στην ΕΕ.

Τα υβριδικά plug-in κατέγραψαν την ισχυρότερη ανάπτυξη από τον Ιανουάριο του 2023, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με τα δεδομένα της ACEA.

Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ, που μαζί αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% των εγγραφών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, κατέγραψαν κέρδη τους πρώτους επτά μήνες του 2025, με επικεφαλής τη Γερμανία (+38,4%), το Βέλγιο (+17,6%) και την Ολλανδία (+6,5%).

Οι εγγραφές ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, υβριδικών και plug-in υβριδικών αυξήθηκαν κατά 39,1%, 56,9% και 14,3% αντίστοιχα, αποτελώντας συνολικά το 59,8% των εγγραφών της ΕΕ, σε σύγκριση με το 51,1% τον Ιούλιο του 2024.

Τριπλασίασε τις πωλήσεις της η κινεζική BYD

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων της Tesla στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 40,2% σε ετήσια βάση, μειώνοντας το μερίδιο αγοράς της στο 0,7% από 1,3%.

Εν τω μεταξύ, η κινεζική BYD τριπλασίασε τις πωλήσεις της, φθάνοντας το 1,2% της αγοράς και ξεπερνώντας την Tesla για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Οι γερμανικές μάρκες είναι μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων που είναι πιο εκτεθειμένοι στις προστατευτικές εμπορικές πολιτικές, αισθανόμενες την πίεση, καθώς οι αυξημένοι δασμοί ήδη αυξάνουν το κόστος σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες

Η Volkswagen αντιμετωπίζει ιδιαίτερα το καθήκον να μειώσει την υπερβολική παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων και τα κόστη αναδιοργάνωσης για να συμβαδίσει με τους κινέζους ανταγωνιστές, όπως η BYD. «Καλωσορίζουμε τον ανταγωνισμό, επειδή προάγει την καινοτομία», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Volkswagen στο Euronews.

«Είναι επίσης προφανές, ότι οι κινέζοι ανταγωνιστές στην Ευρώπη πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της αγοράς και δεν μπορούν να υιοθετήσουν τεχνολογίες από την Κίνα σε αναλογία 1:1», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι νέες πολιτικές δασμών έχουν ρίξει τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων σε αβεβαιότητα, αφήνοντάς τους ανίκανους να προβλέψουν τα μελλοντικά κόστη, τη σταθερότητα της αλυσίδας εφοδιασμού ή τις αντιδράσεις της αγοράς.

Οι γερμανικοί κατασκευαστές αυτοκινήτων υπέστησαν ζημιές δισεκατομμυρίων μετά την επιβολή δασμών 27,5% από τον πρόεδρο Τραμπ στους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων τον Απρίλιο. Αν και οι δασμοί αυτοί έχουν μειωθεί έκτοτε στο 15%, το μειωμένο ποσοστό δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων θέλει η αμερικανική διοίκηση να διαλύσει τα σύννεφα που περιβάλλουν τον κλάδο: «Για να εγγυηθούν οι προοπτικές δασμών του 15% για τις εισαγωγές αυτοκινήτων από την ΕΕ στις ΗΠΑ με αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου, η αμερικανική διοίκηση πρέπει τώρα να ξεκινήσει τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες, αφού η Επιτροπή της ΕΕ έχει εκπληρώσει τις απαραίτητες απαιτήσεις για αναδρομική εφαρμογή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τις εταιρείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της.