Χαμό προκάλεσε ο πανηγυρισμός του Ούγκο Εκιτικέ στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Σαουθάμπτον για το League Cup προ ημερών. Μετά το γκολ που σημείωσε ο Γάλλος επιθετικός, το οποίο χάρισε τη νίκη – πρόκριση στην ομάδα του, έβγαλε τη φανέλα του κατά τον πανηγυρισμό του, αμελώντας τελείως το γεγονός ότι νωρίτερα είχε ήδη «κιτρινιστεί».

Έτσι, ο ίδιος δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του στο ερχόμενο ματς κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για την Πρέμιερ Λιγκ. Μάλιστα, το χρηματικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Νησί, θα έφτανε τις 570.000 ευρώ, ποσό ίσο με το μισό μηνιάτικο του!

Η χρηματική ποινή ωστόσο του Εκιτικέ δεν αναμένεται να ισχύσει τελικώς, καθώς όπως δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών ‘Αρνε Σλοτ, ο παίκτης απολογήθηκε, ενώ απέδωσε την ενέργεια του στο νεαρό της ηλικίας του. «Ο Ούγκο δεν έλαβε κανένα πρόστιμο. Μίλησα μαζί του. Ζήτησε αμέσως συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Σε αυτόν τον σύλλογο επιτρέπεται να κάνεις λάθος χωρίς να σε τιμωρήσουν. Είναι νέος, είναι ένας φανταστικός άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός.