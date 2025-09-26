Όταν η Μαρία Μπράνιας Μορέρα πέθανε πέρυσι σε ηλικία 117 ετών και 168 ημερών, ήταν η γηραιότερη γνωστή γυναίκα στον κόσμο. Πριν πεθάνει, ζήτησε από τους γιατρούς να την μελετήσουν.

Ο Δρ Μανέλ Εστέλερ, πρόεδρος του Τμήματος Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, πέρασε τρία χρόνια αναλύοντας την υγεία της Μπράνιας. Μια μελέτη, που δημοσιεύθηκε online την Τετάρτη, από τον Εστέλερ και μια ομάδα συναδέλφων του, διαπίστωσε ότι ένας συνδυασμός παραγόντων συνέβαλε στη μακροζωία της Μπράνιας.

«Το συμπέρασμα είναι ότι τα στοιχεία για την εξαιρετική μακροζωία είναι ένας συνδυασμός μεταξύ αυτού που κληρονομήσαμε από τους γονείς μας και αυτού που κάνουμε στη ζωή μας», είπε ο Εστέλερ. «Και αυτό το μείγμα, το ποσοστό εξαρτάται, αλλά μπορεί να είναι… μισό-μισό».

Η Μπράνιας «είχε πολύ καλά γονίδια που την προστάτευαν από πολλές διαταραχές, πολλές γενετικές παραλλαγές που κανείς δεν είχε δει πριν», δήλωσε ο Εστέλερ. Είχε επίσης «πολύ καλές συνήθειες». Δεν κάπνιζε ούτε έπινε αλκοόλ και είχε μια διατροφή πλούσια σε ψάρι, ελαιόλαδο και γιαούρτι — έτρωγε τρία γιαούρτια κάθε μέρα, σύμφωνα με τον Εστέλερ.

Το γιαούρτι ήταν απλό, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, το οποίο αναπληρώνει το έντερο με καλά βακτήρια, βοηθώντας στην καταπολέμηση της φλεγμονής, είπε ο Εστέλερ.

Η χρόνια φλεγμονή είναι μία από τις κύριες αιτίες της γήρανσης και των ασθενειών, είπε. «Αυτά είναι καλά βακτήρια που προσφέρουν οφέλη στον άνθρωπο», πρόσθεσε ο Εστέλερ.

Η μελέτη σημείωσε ότι «το κατά πόσον η κυριαρχία του γένους Bifidobacterium [ευεργετικά βακτήρια του εντέρου] μπορεί να αποδοθεί πλήρως στη διατροφή με γιαούρτι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί πλήρως, καθώς αυτό θα απαιτούσε μια διαχρονική μελέτη με συλλογή δειγμάτων επί σειρά ετών. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι είναι πιθανό η ευεργετική επίδραση της κατανάλωσης γιαουρτιού μέσω της ρύθμισης του οικοσυστήματος του εντέρου να έχει συμβάλει στην ευεξία και την προχωρημένη ηλικία της».

Η Μπράνιας είχε δημοσιεύσει κάποτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αγάπη της για το γιαούρτι, λέγοντας ότι «δίνει ζωή» — και η δική της ήταν μακρά. Γεννήθηκε το 1907 στο Σαν Φρανσίσκο και ζούσε στην Ισπανία από την ηλικία των 8 ετών. Επέζησε δύο παγκόσμιους πολέμους και δύο πανδημίες, και είχε τρία παιδιά και 13 δισέγγονα.

Εκτός από το ότι έζησε μια μακρά ζωή, έζησε και μια υγιή ζωή — χωρίς καρκίνο, καρδιαγγειακές παθήσεις ή άνοια, σύμφωνα με τον Εστέλερ.

Η εικόνα που προκύπτει από τη μελέτη «δείχνει ότι η εξαιρετικά προχωρημένη ηλικία και η κακή υγεία δεν είναι εγγενώς συνδεδεμένες και ότι και οι δύο διαδικασίες μπορούν να διακριθούν και να αναλυθούν σε μοριακό επίπεδο», αναφέρει η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Cell Reports Medicine.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι για τη διεξαγωγή της μελέτης «λήφθηκαν δείγματα από το υποκείμενο από τέσσερις διαφορετικές πηγές: συνολικό περιφερικό αίμα, σάλιο, ούρα και κόπρανα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές».

Σημειώθηκαν επίσης ορισμένοι περιορισμοί, μεταξύ των οποίων ότι η γήρανση και η ακραία μακροζωία «είναι πιθανώς εξαιρετικά εξατομικευμένες διαδικασίες», οπότε «η εξαγωγή γενικά εφαρμόσιμων συμπερασμάτων από ένα μόνο υποκείμενο πρέπει να γίνεται με προσοχή».