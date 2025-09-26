Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σε συνέντευξή του ανέλυσε την ανάγκη συγκρότησης προοδευτικού μετώπου, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για θεσμικά ζητήματα και ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ αναφέρθηκε και στη στάση της Ελλάδας για το παλαιστινιακό κράτος.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με συνέντευξη του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Ζαχαριάδη, στον ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο 105.5, επισημάνθηκε η ανάγκη να ξεπεραστούν οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και να διαμορφωθεί ένα κοινό πολιτικό μέτωπο.

Ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρθηκε στη «σημαντική δημοσκοπική και κοινωνική πτώση της Νέας Δημοκρατίας» και στη διαπιστωμένη έλλειψη εμπιστοσύνης από την κοινωνία προς την κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει την υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και τη δημιουργία ενός πολιτικού μετώπου προοδευτικών δυνάμεων, ενώ έχει ήδη θέσει στο τραπέζι και το ενδεχόμενο κοινής εκλογικής καθόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτήρισε ελπιδοφόρα τη μαζική παρουσία πολιτών και συλλογικοτήτων σε πρόσφατη εκδήλωση στην Παλλήνη, τονίζοντας ότι τέτοιες εικόνες δείχνουν το μέλλον του προοδευτικού χώρου.

Ο κ. Ζαχαριάδης σημείωσε πως το κόμμα του θα στηρίξει πρωτοβουλίες διαλόγου και συνεργασίας σε επίπεδο κοινωνίας, αυτοδιοίκησης, κινημάτων και κοινοβουλίου, ώστε να ανοίξει η συζήτηση για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου με ορατό χρονικό ορίζοντα.

Αναφερόμενος στην πολιτική επικαιρότητα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλόγισε ευθύνες στην κυβέρνηση της ΝΔ για «εκφυλισμό των θεσμών», με αφορμή τη μη προσέλευση του κ. Μυλωνάκη σε εξεταστική επιτροπή της Βουλής για ζητήματα που έχουν αναδειχθεί από τη δημοσιογραφική έρευνα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις αντιφατικές τοποθετήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ζητώντας από την κυβέρνηση να πάρει ξεκάθαρη θέση και να μην κρύβεται πίσω από «νομικίστικα τερτίπια».

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Ζαχαριάδης έκανε λόγο για «μεγάλη υποχώρηση στο πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας», υπογραμμίζοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν στον ΟΗΕ και την αδυναμία του πρωθυπουργού να έχει άμεση επικοινωνία με την ηγεσία των ΗΠΑ.

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επέκρινε τη στάση της Ελλάδας, που δεν έχει αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας πως η στάση αυτή συνδέει τη χώρα με ηγέτες όπως ο Νετανιάχου και ο Τραμπ.

Η συνέντευξη του Κώστα Ζαχαριάδη είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: soundcloud.com/syriza/k_zachariadis_kokkino_26092025