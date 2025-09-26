Με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Πνευμονικής Ίνωσης, όπως έχει καθιερωθεί ο Σεπτέμβριος, η Βουλή των Ελλήνων φωταγώγησε απόψε την πρόσοψη του κτιρίου της.

Το Κοινοβούλιο φωτίστηκε με μπλε –το διεθνές χρώμα της Πνευμονικής Ίνωσης– και πράσινο, το χρώμα του Ελληνικού Συλλόγου «Πνεύμονες Ζωής», ο οποίος συμμετέχει ενεργά στη διεθνή αυτή πρωτοβουλία.

Με την κίνηση αυτή, η Βουλή των Ελλήνων εκφράζει τη συμπαράστασή της στους ασθενείς και ευαισθητοποιεί το κοινό για αυτή την εξαιρετικά επιβαρυντική νόσο, μια χρόνια, εξελισσόμενη και απειλητική για τη ζωή πάθηση, η οποία δυσκολεύει σταδιακά την ικανότητα του ασθενούς να αναπνέει.

Για τον Ελληνικό Σύλλογο Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής», που ιδρύθηκε το 2016 από μια ομάδα ασθενών, η αποψινή φωταγώγηση έχει ανυπολόγιστη αξία καθώς αποτελεί δημόσια αναγνώριση της πραγματικότητας που βιώνουν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Ένα φως στη Βουλή θα είναι ένα φως στην ψυχή όλων μας».

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ασθενών εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 2.000 και 3.000, με περίπου 800 νέα περιστατικά ετησίως. Ωστόσο, παρατηρείται ένα σημαντικό ποσοστό αδιάγνωστων περιπτώσεων ή λανθασμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η νόσος πλήττει περισσότερους από 300.000 ανθρώπους, με αποτέλεσμα πάνω από 50.000 ετήσιους θανάτους. Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από κάποια μορφή Πνευμονικής Ίνωσης.