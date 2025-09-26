Σε δοκιμές στην πίστα ATP στην Γερμανία, το Yangwang U9 Xtreme έπιασε τα 496,22 χλμ/ώρα, καθιστώντας το πιο γρήγορο αυτοκίνητο παραγωγής που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Το όχημα της premium σειράς της BYD δοκιμάστηκε υπό εξομοιωμένες συνθήκες σε πίστα υψηλών επιδόσεων, όπου απέδειξε ότι διαθέτει όχι μόνο εντυπωσιακό σχεδιασμό αλλά και πανίσχυρη μηχανική απόδοση. Είναι εντυπωσιακό ότι ένα όχημα που σχεδιάζεται για την αγορά «υψηλής τεχνολογίας», πέρα από απλά εντυπωσιακή εικόνα, καταφέρνει να σπάσει τα όρια των συμβατικών υπερυψηλών ταχυτήτων.

Η Yangwang, όπως και η μητρική BYD, επενδύει εντατικά στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας και θέλει να καταφέρει να συνδυάσει πολυτέλεια, τεχνολογία και επιδόσεις σε ένα πακέτο. Το U9 Xtreme δείχνει ότι δεν προσανατολίζεται μόνο στην καθημερινή χρήση αλλά και στο premium/σπορ κομμάτι των EV.

Αυτή η επίδοση θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την αγορά ηλεκτρικών σπορ αυτοκινήτων και πιθανόν θα πυροδοτήσει ανταγωνιστικές κινήσεις από άλλες μάρκες που θέλουν να διεκδικήσουν πρωτεία στην επιτάχυνση και την τελική ταχύτητα.