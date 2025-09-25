Σεισμός 6,5 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Ζούλια της Βενεζουέλας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το EMSC ανακοίνωσε ότι η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 35 χιλιομέτρων, γεγονός που ενδέχεται να επηρέασε την ένταση με την οποία έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή.

Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στο Καράκας και στο Μαρακαΐμπο, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) και μαρτυρίες κατοίκων.

Η Βενεζουέλα, όπου περίπου το 80% του πληθυσμού ζει σε σεισμογενείς ζώνες υψηλού κινδύνου, δεν έχει βιώσει μεγάλο σεισμό από εκείνον στο Καριάκο το 1997, όταν 73 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο. Το 1967 σεισμός 6,5 βαθμών στο Καράκας είχε στοιχίσει τη ζωή σε 283 ανθρώπους.