Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βενεζουέλα με πρωταγωνιστή τον διάσημο Βρετανό κωμικό Μάικλ Πέιλιν, μέλος των θρυλικών Monty Python, ο οποίος κρατήθηκε από πολιτοφυλακές του καθεστώτος Μαδούρο για επτά ώρες, προτού αναγνωριστεί και αφεθεί ελεύθερος.

Ο 82χρονος ηθοποιός βρισκόταν στην πόλη Σαμπανέτα, γενέτειρα του εκλιπόντος προέδρου Ούγκο Τσάβες, στο κρατίδιο Μπαρίνιας, περίπου έξι ώρες από το Καράκας, όπου γυρίζει το ντοκιμαντέρ Michael Palin in Venezuela για το βρετανικό Channel 5. Σύμφωνα με την αφήγησή του στην εφημερίδα The Telegraph, μιλώντας στη χώρα του, οι στρατιώτες τον σταμάτησαν την ώρα που κατέγραφε με την κάμερα ένα άγαλμα του Τσάβες.

Ο Πέιλιν και το συνεργείο του οδηγήθηκαν σε ανάκριση, κατά την οποία τους κατασχέθηκαν διαβατήρια, κάμερες και εξοπλισμός. Το περιστατικό συνέβη σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο πολιτικό πλαίσιο, καθώς στη Βενεζουέλα βρίσκεται σε ισχύ στρατιωτικός συναγερμός απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ και σε κλίμα εσωτερικής έντασης μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του Ιουλίου 2024, όπου ο Νικολάς Μαδούρο αυτοανακηρύχθηκε νικητής.

Η κατάσταση εκτονώθηκε με έναν σχεδόν κωμικοτραγικό τρόπο, αντάξιο του βρετανικού χιούμορ που καθιέρωσε τον Πέιλιν. Όταν οι στρατιωτικοί αναζήτησαν στο διαδίκτυο το όνομά του, ανακάλυψαν ότι είχαν στα χέρια τους έναν από τους πρωταγωνιστές του θρυλικού «fish-slapping dance». Η στάση τους άλλαξε αμέσως: σταμάτησαν τις πιέσεις, ζήτησαν συγγνώμη και κατέληξαν να του ζητούν φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Ο ίδιος ο ηθοποιός χαρακτήρισε την εμπειρία «γελοία», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν τον πτοεί. Δήλωσε αποφασισμένος να ολοκληρώσει τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το επεισόδιο προστέθηκε σε μια μακρά λίστα εντάσεων που έχει δημιουργήσει το καθεστώς Μαδούρο απέναντι σε ξένους υπηκόους. Από το καλοκαίρι του 2024, οπότε και ξέσπασε το νέο κύμα διαμαρτυριών με καταγγελίες για νοθεία, έχουν φυλακιστεί σχεδόν 1.900 άτομα, ανάμεσά τους 155 ξένοι πολίτες, εκ των οποίων οι 71 παραμένουν κρατούμενοι.

Για τον Μάικλ Πέιλιν, όμως, η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος και μάλλον θα μείνει ως μια ακόμη παράδοξη ιστορία στην καριέρα του ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στο χιούμορ.