Η χειρουργική κλινική του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Νοσοκομείου Λέρου (ΚΘΛ) ενισχύεται σημαντικά χάρη σε μια γενναιόδωρη δωρεά του επιχειρηματία Άλι Σαμπατζί, ιδιοκτήτη της Pegasus Airlines.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΘΛ αποφάσισε να αποδεχθεί τη δωρεά ύψους 115.000 ευρώ, η οποία θα καλύψει την προμήθεια σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και ειδικού φωτισμού για τα χειρουργεία, βελτιώνοντας ουσιαστικά τις υποδομές της κλινικής και τις δυνατότητες παροχής υψηλού επιπέδου ιατρικής φροντίδας.

🚑 Ali Sabancı’dan anlamlı destek! 2 yıl önce Yunanistan’da eşi Vuslat Doğan Sabancı ile tekne kazası geçiren iş insanı, ilk müdahaleyi yapan hastaneye 115 bin € (5,6 milyon TL) bağış yaptı.#Sağlık #Finans #AliSabancı #VuslatDoğanSabancı pic.twitter.com/o0ZAgRRKUL — Finansın Gündemi (@finansingundemi) September 25, 2025

Το ατύχημα της οικογένειας

Η δωρεά συνδέεται με μια προσωπική εμπειρία του Σαμπατζί στο νησί όταν το καλοκαίρι του 2023, αυτός και η οικογένειά του είχαν ένα επικίνδυνο ατύχημα.

Το ατύχημα συνέβη όταν ο ίδιος, μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, ταξίδευαν με σκάφος από τους Λειψούς προς ένα εστιατόριο στη Λέρο.

Το σκάφος προσέκρουσε με σφοδρότητα σε βράχια, με αποτέλεσμα ο ίδιος και η γυναίκα του να τραυματιστούν, ενώ τα παιδιά γλίτωσαν πηδώντας στη θάλασσα λίγο πριν τη σύγκρουση.

Ο Σαμπατζί υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων ρήξη σπλήνας, και χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολλά χειρουργεία, ενώ για κάποιες ημέρες νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

⭐President Recep Tayyip Erdoğan visited business person Ali Sabancı who had a boat accident in Greece, at the Hospital in Istanbul⭐ pic.twitter.com/tRTMkwukgf — ⭐AJDA ENDER JOURNALIST⭐ (@Ajda_Ender) September 3, 2023

Βαθιά ευγνωμοσύνη

Ο επιχειρηματίας εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Λέρου, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σωτηρία της ζωής του κατά τη δύσκολη εκείνη νύχτα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον χειρουργό Γεώργιο Κρασονικολάκη, που έδωσε πραγματική «μάχη» για να κρατηθεί ο κ. Σαμπατζί στη ζωή.

Η ολοκλήρωση των διαδικαστικών για την υλοποίηση της δωρεάς έγινε μέσω του φίλου του νησιού Μεχμέτ Μπασέρ, στο γραφείο του Διοικητή του ΚΘΛ, κ. Σταμάτη Καρδάση.

Το συνολικό κόστος της παρέμβασης αναμένεται να ξεπεράσει τα 115.000€, ενώ η προμήθεια του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί άμεσα, ενισχύοντας σημαντικά την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας που παρέχεται στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Σήμερα, ο Σαμπατζί και η οικογένειά του βρίσκονται σε καλή κατάσταση και συνεχίζουν την ανάρρωσή τους, έχοντας βιώσει μια έντονη και τραυματική εμπειρία που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Ο ίδιος αναμένεται σύντομα στη Λέρο για να εκφράσει προσωπικά τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο στάθηκε αρωγός σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής του.