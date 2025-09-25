Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάρριψη ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους Su-34 στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία. Η ανακοίνωση έγινε από την ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω ανάρτησης στο Telegram, όπου αναφέρεται ότι το ρωσικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Su-34 διεξήγαγε τρομοκρατική επίθεση στην πόλη της Ζαπορίζια και έριξε κατευθυνόμενες βόμβες. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από ανεξάρτητες πηγές.

Όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια,Ιβάν Φεντόροφ, παρά την κατάρριψη του αεροσκάφους, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή τη νύχτα, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν. Επιπλέον, σε άλλες περιφέρειες της Ουκρανίας, όπως η Βινίτσια και η Κίροβοχραντ, καταγράφηκαν ζημιές σε κρίσιμες υποδομές από επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Su-34 είναι ένα υπερηχητικό τακτικό μαχητικό βομβαρδιστικό, το οποίο σχεδιάστηκε αρχικά κατά τη σοβιετική περίοδο, αλλά η μαζική παραγωγή του ξεκίνησε το 2006. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί περίπου 150 αεροσκάφη αυτού του τύπου.

Οι βόμβες ολίσθησης στον πόλεμο της Ουκρανίας

Οι βόμβες ολίσθησης αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά τακτικά όπλα που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός εναντίον των ουκρανικών αμυντικών γραμμών. Σύμφωνα με το dpa, οι βόμβες αυτές αξιοποιούνται συχνά και κατά πόλεων που βρίσκονται στα μετόπισθεν κοντά στο μέτωπο.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορούν να εξαπολυθούν από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, γεγονός που καθιστά τα αεροσκάφη που τις φέρουν σε μεγάλο βαθμό απρόσβλητα από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, καθώς και το Χάρκοβο στη βορειοανατολική χώρα, βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων με βόμβες ολίσθησης κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, η οποία συνεχίζεται για περισσότερο από τριάμισι χρόνια, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο.