Η Bosch, ο μεγαλύτερος προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως, σχεδιάζει να περικόψει περίπου 13.000 θέσεις εργασίας έως το 2030, καθώς η κρίση στον κλάδο συνεχίζει να επηρεάζει τη δραστηριότητά της. Ήδη από πέρυσι η εταιρεία είχε ανακοινώσει μείωση 10.000 θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο εξοικονόμησης πόρων που παρουσίασε, οι περικοπές θα αφορούν κυρίως θέσεις σε γραμμές παραγωγής εντός Γερμανίας. Ο διευθυντής του τμήματος Εργατικού Δυναμικού, Στέφαν Γκρος, δήλωσε: «Πρέπει επειγόντως να εργαστούμε για την ανταγωνιστικότητά μας στον τομέα της κινητικότητας και να συνεχίσουμε να μειώνουμε σε μόνιμη βάση τα έξοδά μας. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε πολλά μέσα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποφύγουμε περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας πέρα από το ήδη ανακοινωθέν επίπεδο. Αυτό είναι πολύ οδυνηρό για εμάς, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψουμε».

Στο τέλος του 2024, η Bosch απασχολούσε περίπου 417.900 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, αριθμός μειωμένος κατά 11.600 σε σχέση με το 2023. Στη Γερμανία, η μείωση ξεπέρασε τους 4.500 εργαζόμενους, με το προσωπικό να ανέρχεται πλέον σε περισσότερους από 129.600, σημειώνοντας πτώση 3,4%.