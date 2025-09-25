Η εικόνα μιας γυναίκας πολιτικού που στέκεται στο βήμα του κοινοβουλίου με το μωρό της δεμένο μπροστά της είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια προσωπική στιγμή. Αποτελεί μια συμβολική πράξη που αγγίζει ζητήματα ισότητας, ορατότητας και συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Σε έναν χώρο που παραδοσιακά κυριαρχούσαν οι άνδρες, η παρουσία της Χάνα Στάινμιλερ με το παιδί της στο γερμανικό κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι η πολιτική δεν είναι ουδέτερη από φύλο και ότι η μητρότητα δεν πρέπει να αποκλείει τις γυναίκες από την άσκηση εξουσίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Deutscher Bundestag (@bundestag)

Η βουλεύτρια των Πρασίνων εκφώνησε την ομιλία της για τον προϋπολογισμό έχοντας το μωρό της σε μάρσιπο και έγραψε ιστορία.

«Για πρώτη φορά σήμερα μια βουλεύτρια στάθηκε στο βήμα της Μπούντεσταγκ με το μωρό της», ανακοίνωσε το κοινοβούλιο την Τρίτη στον λογαριασμό του στο Instagram. «Η Χάνα Στάινμιλερ έγραψε έτσι ιστορία».

Σε βίντεο φαινόταν ότι το παιδί αντιμετώπισε ήρεμα την κατάσταση και προφανώς κοιμόταν. Η Στάινμιλερ, που είχε ανακοινώσει στα τέλη Δεκεμβρίου τη γέννηση του παιδιού της, το είχε φέρει ήδη νωρίτερα στην ολομέλεια. Για πρώτη φορά όμως το πήρε το απόγευμα στον μάρσιπο, δεμένο μπροστά της, και ανέβηκε μαζί του στο βήμα.

«Τρελή μέρα. Χαιρόμαστε προς το παρόν τελειώνοντας τη δουλειά, αύριο λίγες περισσότερες σκέψεις για τη συμφιλίωση [εργασίας και οικογένειας]», έγραψε η Στάινμιλερ το βράδυ σε ένα Instagram Story. Η 32χρονη εκπροσωπεί από το 2021 την εκλογική περιφέρεια Βερολίνο-Μίτε στη Μπούντεσταγκ.

Η πρόεδρος του κοινοβουλίου, Τζούλια Κλέκνερ, έγραψε επίσης σε δικό της Story στο Instagram: «Μητέρα με βρέφος και πρόκληση φροντίδας; Η Χάνα Στάινμιλερ το διαχειρίστηκε με το παιδί της με εξαιρετικό τρόπο». Για τον λόγο αυτόν θεωρεί επίσης θεμιτό να επιτρέπεται, υπό ορισμένες συνθήκες, η παρουσία βρεφών στην ολομέλεια, σημείωσε η πολιτικός της CDU.