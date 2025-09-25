Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, παραχώρησε συνέντευξη στο ΕΡΤnews και αναφέρθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με την παραχώρηση γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους. Οι δηλώσεις του επικεντρώθηκαν στις μεγάλες ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της πολιτείας να στηρίξει τις ομάδες μπάσκετ.

Ο υπουργός ξεκίνησε με την Αθήνα, δηλώνοντας ότι η παραχώρηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό και του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό ήταν μια δίκαιη εξέλιξη, προϊόν ώριμου διαλόγου. Αυτή η κίνηση θεωρείται σημαντική για την ανάπτυξη των ομάδων, καθώς τους παρέχει σταθερή έδρα και δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Βρούτσης έστρεψε την προσοχή του στη Θεσσαλονίκη, παραδεχόμενος δημόσια ότι οι ομάδες της πόλης είχαν αγνοηθεί στο παρελθόν. Τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα τους και αναγνωρίζει το δίκαιο των αιτημάτων τους.

Ο υπουργός δήλωσε ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει τον απαραίτητο χώρο που ζήτησε και δικαιούται μέσα στο Καυτανζόγλειο Στάδιο. Η δέσμευση αυτή αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών του συλλόγου, με την πολιτεία να αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες.

«Το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με την ομάδα του και με το γήπεδο του είναι καθαρά θέμα του ΠΑΟΚ. Αυτό που οφείλω εγώ να κάνω ως υπουργός Αθλητισμού, που πρέπει να παραδεχθώ ότι είχαν κατά έναν τρόπο αγνοηθεί οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Το λέω δημόσια αυτό για πρώτη φορά έχουν συνομιλητή που λέει ότι έχουν δίκιο και είμαστε δίπλα τους, ο ΠΑΟΚ θα βρει, θα βρει χώρο που το ζήτησε και το δικαιούται μέσα στο Καυταντζόγλειο, όπως βρήκε και ο Ηρακλής. Θα κάνουμε τα πάντα για να υποδεχθούμε τον ΠΑΟΚ και να τον κάνουμε να νιώσει ικανοποιημένος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.