Ο δανεισμός του Κλέιτον Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια, φαίνεται πως διατηρεί «ζωντανό» το ενδιαφέρον του Άρη για τη Σενεγάλη και τα ποδοσφαιρικά… προϊόντα της. Το συγκεκριμένο deal όχι μόνο αποφέρει περίπου 1,5 εκατ. ευρώ στα ταμεία του συλλόγου, αλλά ενισχύει και τη στρατηγική αναζήτησης νέων ταλέντων από την αφρικανική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη δύο 18χρονοι Σενεγαλέζοι, οι οποίοι έχουν ήδη περάσει από την αξιολόγηση του τμήματος σκάουτινγκ και κρίθηκαν κατάλληλοι για ένταξη στο ρόστερ.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστές που θεωρούνται επένδυση με σημαντικές προοπτικές εξέλιξη. Ο ένας αγωνίζεται ως αριστερό στόπερ, ενώ ο άλλος καλύπτει τη θέση του αριστερού εξτρέμ και έρχονται για να ενταχθούν στο ρόστερ δίχως να περάσουν από δοκιμή.

Στον Άρη εκτιμούν ότι και οι δύο μπορούν να αποτελέσουν «στοιχήματα» με αξία για το μέλλον, ελπίζοντας ότι θα έχουν αντίστοιχη πορεία με τον Ντιαντί και θα αποφέρουν χρήματα στο σύλλογο τα επόμενα χρόνια.