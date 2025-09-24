Το εύκολο και αρκετά επιφανειακό είναι να περιοριστεί κάποιος μόνο στις νίκες που έρχονται για τον Άρη εδώ και περίπου δύο εβδομάδες.

Για να τα λέμε κι όλα βέβαια, αυτό ήταν το νόημα των τελευταίων αγώνων. Τα αποτελέσματα. Οι νίκες που θα έριχναν τους τόνους στο κλαμπ, δεν θα το… εκτροχίαζαν εντελώς και παράλληλα θα βοηθούσαν τον Μανόλο Χιμένεθ να κάνει μία καλή αρχή στην ομάδα. Πλέον είναι τόσο καλή, που ούτε ο ίδιος το περίμενε…

Η χθεσινή νίκη επί του Μαρκό δεν ήταν κάτι… τρομερό. Περισσότερο παίρνει αξία επειδή μπαίνει δίπλα σε όσες προηγήθηκαν και επειδή ο Άρης ενισχύει τις πιθανότητές του να προκριθεί απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Ο Χιμένεθ κράτησε περισσότερο την ατομική απόδοση κάποιων παικτών, παρά του συνόλου. Ο Αθανασιάδης βγήκε μπροστά στα δύσκολα και έκανε εμφάνιση ψυχολογίας. Ο Νοά Φαντιγκά μπήκε στον επιθετικό ρόλο που του αρέσει ως φουλ μπακ και τα πήγε αρκετά καλά. Ο Βοριαζίδης κρατούσε το κέντρο μέχρι να τραυματιστεί και ο Παναγίδης που πήρε τη θέση του έκανε μία εμφάνιση ψυχολογίας.

Ποιό ήταν όμως το πρόβλημα του Άρη για ακόμη ένα ματς και ειδικά κόντρα στο Μαρκό έγινε ακόμα πιο φανερό; Μα φυσικά η επίθεσή του.

Τέτοια ματς προσφέρονται σε ομάδες επιπέδου Άρη για να… κερδίσουν κάποια γκολ παραπάνω για τις ισοβαθμίες. Ο Άρης όμως δεν κατάφερε να… ξεκολλήσει από το γκολ του Μισεουί, ούτε ακόμα όταν ο ΧΙμένεθ έριξε τα βαριά «χαρτιά» του στο δεύτερο μέρος και είχε κάποιες φάσεις παραπάνω.

Ο Ανδαλουσιανός δεν κρύφτηκε… Μετά τον χθεσινό αγώνα μίλησε εκτενώς για το γκολ και εξέφρασε την ελπίδα του ότι η ομάδα θα γίνει πιο δημιουργική στα επόμενα ματς. Μία εξέλιξη που θα έρθει μέσα και από τις επιστροφές παικτών όπως οι Πέρεθ, Καντεβέρε και Αλφαρέλα που παραμένουν στα «πιτς». Δεν είναι, όμως, δικαιολογία.

Ο Άρης δεν έχει ακόμα πλάνο δημιουργίας με τον Χιμένεθ, ο οποίος θα έχει περισσότερο χρόνο μετά τον Πανσερραϊκό και ειδικά στη διακοπή ώστε να δουλέψει πράγματα και μπροστά. Αυτό είναι το δικό τού ελαφρυντικό, καθώς ανέλαβε τον Άρη έχοντας ένα σερί πέντε αγώνων σε 14 μέρες και δίχως πολλά χρονικά περιθώρια για να ασχοληθεί με όλα. Επικεντρώθηκε στην άμυνα και αυτό είναι εμφανές, με ένα γκολ παθητικό σε τέσσερα ματς και πολύ λιγότερες ποιοτικές τελικές για τους αντιπάλους.

Για την ώρα, προέχει η διεύρυνση του σερί κόντρα στον Πανσερραϊκό. Το δεύτερο σερί ματς του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και με αρκετό κόσμο που αναμένεται να δώσει το «παρών», έχοντας… ζεσταθεί από τα τελευταία αποτελέσματα. Το θέμα είναι η ομάδα να τον κρατήσει «ζεστό» και να μην τον απομακρύνει ξανά.