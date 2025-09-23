Ο Γκάμπριελ Μισεουί άρχισε να…χτίζει επαφή με τα δίχτυα και οδήγησε τον Άρη στη νίκη για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, αυτή τη φορά με 1-0 επί του Μαρκό για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο 20χρονος Ολλανδός σκόραρε στο 16ο λεπτό του αγώνα και διαμόρφωσεν από νωρίς το τελικό σκορ, σε ένα ματς που οι Θεσσαλονικείς το πήγαν… σβηστά και με τον Αθανασιάδη να σώζει την εστία τους σε δύο περτιπτώσεις στο πρώτο μέρος

Οι «κιτρινόμαυροι» ντούμπλαραν τις νίκες τους μετά το 0-1 της περασμένης εβδομάδας κόντρα στον Παναιτωλίκό και έτσι ενίσχυσαν τις πιθανότητές τους για απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες με τον Μανόλο Χίμενεθ στον πάγκο για τον Άρη.

Το ματς

Ο Γαλανόπουλος ήταν ο μόνος που… επιβίωσε από το ολικό ροτέισον του Ανδαλουσιανού, ξεκινώντας στα χαφ μαζί με τον Βοριαζίδη και τον Νινγκ λίγο πιο μπροστά. Πίσω στην άμυνα ο Αθανασιάδης ήταν στο τέρμα. Ντεμπούτο για Σούντμπεργκ που ξεκίνησε στα στόπερ με τον Ρόουζ και τους Φαντιγκά-Φρίντεκ στα άκρα της άμυνας. Γιαννιώτας-Σίστο στα εξτρέμ και ο Μισεουί στην κορυφή.

Ο Ολλανδός βρήκε δίχτυα για δεύτερο σερί ματς και έδωσε το προβάδισμα στον Αρη από το 16ο λεπτό, αγωνιζόμενος αυτή τη φορά ως φορ. Αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία καλή στιγμή των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος, αφού οι κλασσικές ευκαιρίες ανήκαν στο Μαρκό και με τον Αθανασιάδη να κρατάει όρθιους τους Θεσσαλονικείς. Ο Μακεδόνας τερματοφύλακας απέκρουσε δύσκολα την κοντινή προσπάθεια του Παυλίδη στο 24′ και ακόμα πιο δύσκολα την κεφαλιά του Κυριακίδη στο 35′, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα ο Άρης έχασε τον Βοριαζίδη λόγω τραυματισμού.

Η αποχώρηση του «μικρού» έφερε ανισορροπία στο κέντρο, κάτι που υποχρέωσε τον Χιμένεθ να κάνει δύο κινήσεις στο 46′ ρίχνοντας στο γήπεδο τους Μόντσου και Ράτσιτς, διατηρώντας τον Παναγίδη στο «10». Ο νεαρός μέσος είχε μάλιστα καλή στιγμή για το 2-0, αλλά δεν έβαλε όση δύναμη έπρεπε στο τακουνάκι που επιχείρησε στο 64′.

Στο 80′ το Μαρκό έμεινε με παίκτη λιγότερο αφού ο τερματοφύλακας Αυγερινός έπαιξε τη μπάλα με τα χέρια εκτός περιοχής. Ο Φατιόν από χαφ έγινε… τερματοφύλακας αφού ο Σούλης Παπαδόπουλος δεν είχε άλλη αλλαγή. Στο έμμεσο που ακολούθησε, ο Μόντσου έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή του ματς, με το 1-0 να παραμένει ως το τέλος.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Φρίντεκ – Βοριαζίδης (29′ Παναγίδης), Γαλανόπουλος (46′ Μόντσου) – Γιαννιώτας (88′ Ντούντου), Νινγκ (46′ Ράτσιτς), Σίστο – Μισεουί (60′ Μορόν)

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Αυγερινός , Σμάλης, Στάμου, Μίλερ, (54′ Μεντόσα), Αλεξόπουλος (79′ Χαϊκάλης), Παυλίδης (67′ Μπλάνκο), Κυριακίδης, Κωνσταντακόπουλος, Τσακνής, Μπουσάι (46′ Ντέτλερ) , Οικονομίδης