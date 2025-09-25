Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει τέσσερις νίκες στον Άρη και άλλους τέσσερις λόγους για να χαμογελάει μετά την προπόνηση της Πέμπτης.

Το ιατρικό δελτίο αρχίζει να αδειάζει, καθώς από εννέα οι απουσίες για τον Ανδαλουσιανό τεχνικό μειώθηκαν στις πέντε!

Καντεβέρε, Γιαννιώτας και Μορουτσάν ακολούθησαν μέρος του σημερινού προγράμματος, ενώ ο Λόβρο Μάικιτς προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς μετά από αρκετό καιρό!

Γιαννιώτας και Μορουτσάν έχουν μάλιστα ρεαλιστικές πιθανότητες για να προλάβουν το ματς του Σαββάτου (27/09) κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Στον αντίποδα, Φρέντρικ Γένσεν, Μιγκέλ Αλφαρέλα, Μιχάλης Βοριαζίδης έκαναν ατομικό, ενώ οι Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας. Ο Μαροκινός φουλ μπακ θα υποβληθεί σήμερα το απόγευμα της σε εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος στον δικέφαλο, χάνοντας σίγουρα το επερχόμενο ματς με τις Σέρρες.