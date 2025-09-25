Οι Rolling Stones προχωρούν στην επανέκδοση του κλασικού τους άλμπουμ του 1976, «Black And Blue». Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1976, αποτελεί το δέκατο τρίτο ολοκληρωμένο έργο της μπάντας και σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην ιστορία του συγκροτήματος.

Η κυκλοφορία αυτή ξεχώρισε ως το πρώτο άλμπουμ μετά την αποχώρηση του κιθαρίστα Μικ Τέιλορ, με τον Ρόνι Γουντ να αναλαμβάνει τη θέση του. Το «Black And Blue» αποτυπώνει τη μεταβατική αυτή περίοδο, καθώς οι ηχογραφήσεις του δίσκου λειτούργησαν και ως οντισιόν για την αντικατάσταση του Τέιλορ. Στο άλμπουμ συμμετέχουν, εκτός από τον Γουντ, καταξιωμένοι κιθαρίστες όπως ο Χάρβεϊ Μάντελ, ο Γουέιν Πέρκινς, ο Τζεφ Μπεκ και ο Ρόμπερτ Α. Τζονσον.

Η νέα έκδοση του «Black And Blue» θα κυκλοφορήσει στις 14 Νοεμβρίου από την Universal, διαθέσιμη σε δύο εκδοχές, βινύλιο και CD. Η συλλεκτική Super Deluxe Box Set θα περιλαμβάνει ένα βιβλίο 100 σελίδων, καθώς και αντίγραφο της αφίσας από την περιοδεία των Rolling Stones που ακολούθησε την πρωτότυπη κυκλοφορία του άλμπουμ.

Ξεχωριστή θέση στη νέα έκδοση έχει η συνέντευξη του Ρόνι Γουντ, ο οποίος μιλάει για την ένταξή του στο συγκρότημα το 1976, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ακριβώς τότε, εκεί ήταν που έπρεπε να βρίσκομαι».