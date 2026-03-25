Ένα καλοστημένο σχέδιο φαίνεται πως είχαν εφαρμόσει τα μέλη του κυκλώματος απάτης στον ΕΦΚΑ αποσπώντας περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ ως δήθεν επιστροφές ΦΠΑ, με τη ζημιά για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως μετέδωσε το Star, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται ότι έκαναν χλιδάτη ζωή με πανάκριβα σπίτια, αυτοκίνητα, πολυτελή ρολόγια, μπουζούκια και ταξίδια Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν τα τελευταία οκτώ χρόνια και είχαν συστήσει 226 επιχειρήσεις νόμιμες και μαϊμού.

Κατά την ίδια πηγή, στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται πρώην παίκτες ριάλιτι, πρώην σύντροφος influencer, καθώς και ένας γνωστός παρουσιαστής που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ. Δύο άτομα δεν έχουν συλληφθεί διότι κατά το ρεπορτάζ, είχαν προλάβει να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους πριν να γίνει η επιχείρηση της αστυνομίας. Σε άλλες περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν υλικό και πετούσαν τα χαρτιά από το παράθυρο. Κάποιοι από τους συλληφθέντες, μάλιστα, όταν κατάλαβαν με τι ήταν αντιμέτωποι έβαλαν τα κλάματα.

Τα τηλέφωνα στην οικονομική αστυνομία έχουν αρχίσει και χτυπάνε τηλέφωνα και λένε ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση έχουν ποσοστά και σε άλλες επιχειρήσεις επομένως ενδέχεται να ζητηθεί από την ανάκριση να ελεγχθούν και αυτές οι επιχειρήσεις.

«Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή»

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από τα μέλη του κυκλώματος είδαν το φως της δημοσιότητας. Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν τον τρόπο συντονισμού των ενεργειών τους και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην υλοποίηση των παράνομων σχεδίων τους.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ : Τι θες; Έλα ρε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ : Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, ναα κάνουμε μια πρόσληψη;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ : Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ : Ναι το ξέρω. Γι' αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ : Ααα.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ : Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ : Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ…..κας μπήκε φυλακή.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ : Εε εμένα τι μου το λες.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ : Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ : Τι;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ : Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ : Όχι.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ : Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή. Και οι άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ : Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.

Διάλογος 2:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ : Έλα ρε.

ΤΙΚTOKER : Έλα μου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ : Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.

ΤΙΚTOKER : Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ : Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.

ΤΙΚTOKER : Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ : Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.

ΤΙΚTOKER : Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ : Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γ…α μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.

ΤΙΚTOKER : Βάλε και σε μένα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ : Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.

ΤΙΚTOKER : Βάλε στην …… ρε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ : ……, ωραία ναι να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.

ΤΙΚTOKER: Ναι.

Διάλογος 3:

Επιχειρηματίας 1: Ακούς;

Επιχειρηματίας 2: Τι έγινε ρε;

Επιχειρηματίας 1: Δεν ξέρω έκλεισε.

Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο, αυτούς, μα είναι, είναι μαθηματικά ρε μ…κα. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουνε; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούνε, θα κατονομαστούν αυτοί.

Επιχειρηματίας 1: Ναι αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λευτέρης και να πει να τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά.

Επιχειρηματίας 2: Ρε μ…..κα δεν.

Επιχειρηματίας 1: Σου λέω.

Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…..κα. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τι κάνει.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Εμένα ήρθε αυτός, μου είπε δώσε μου τρεις χιλιάδες και θα στα 'χω όλα έτοιμα.

Επιχειρηματίας 1: Ναι.

Επιχειρηματίας 2: Ήμουν αφελής, του 'δώσα τρεις χιλιάδες. Να τες οι αποδείξεις, να τα όλα. Βρείτε τους.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, σίγουρα.

Επιχειρηματίας 2: Όπως επίσης εντάξει είπε και οοο, είπε ο Ανδρέας λέει ότι και καλά στην Εβελίνα θα της πούμε ότι, βρείτε τη λύση γιατί εσείς είσαστε οι αρμόδιοι, εσείς πληρώνεστε, γιατί και εμείς θα κάνουμε ότι πρέπει για να προστατευτούμε, για να τους δώσουμε να καταλάβουνε και μπροστά στο δικηγόρο ότι αν χρειαστεί θα τους δώσουμε.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Για να τελειώνει και η υπόθεση δηλαδή, να μην παίζεται και αυτό το κρυφτό.

Επιχειρηματίας 1: Εντάξει.

Επιχειρηματίας 2: Απλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή, ειδικά ο Λευτέρης θα είχε πετάξει κάτι στον αέρα να πει κάποιον δεν τον ευρίσκω, τον ψάχνω και σου λέω κάτι θα πέταγε, δεν μπορεί να το πήγαινε καντήλι, να το πάει καντήλι τώρα από το Σάββατο, σήμερα Τρίτη, τρεις μέρες ότι ναι, ναι, ναι, υπάρχει, ναι ότι ναι υπάρχει όχι ότι θα πάει, ναι υπάρχει.

Επιχειρηματίας 1: Ναι. Εεε.

Επιχειρηματίας 2: Γιατί αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει και μετά να πάει.

Επιχειρηματίας 1: Ρε φίλε αν ήμουν εγώ τα δύο κακά απλά που βλέπω ως τέτοιο είναι μην φτά

Ρε φίλε αν ήμουν εγώ τα δύο κακά απλά που βλέπω ως τέτοιο είναι μην φτάσετε σε σημείο αυτό που λες ε να’ ρθούνε εδώ. Για το προσωπικό. Και το δεύτερο μην εεεε αυτό ξέρεις με τα ένσημα μετά και τρέχουμε με όλους αυτούς. Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω.

Δεν νομίζω. Επιχειρηματίας 1: Γιατί ξέρεις τα κοιτάνε πλέον, δεν είναι. Δηλαδή τώρα που δεν έχει μπει ο τελευταίος μήνας, ήρθε ένας και μου το ‘πε ήδη.

Γιατί ξέρεις τα κοιτάνε πλέον, δεν είναι. Δηλαδή τώρα που δεν έχει μπει ο τελευταίος μήνας, ήρθε ένας και μου το ‘πε ήδη. Επιχειρηματίας 2: Μμ.

Μμ. Επιχειρηματίας 1: Πριν είκοσι μέρες.

Πριν είκοσι μέρες. Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει το παρελθοντικό κομμάτι.

Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει το παρελθοντικό κομμάτι. Επιχειρηματίας 1: Ναι.

Ναι. Επιχειρηματίας 2: Ναι, οκ. Δεν νομίζω ότι, το θεωρώ λίγο ακραίο να γίνει.

Ναι, οκ. Δεν νομίζω ότι, το θεωρώ λίγο ακραίο να γίνει. Επιχειρηματίας 1: Αχα. Να δούμε.

Διάλογος 4: