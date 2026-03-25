Ένα καλοστημένο σχέδιο φαίνεται πως είχαν εφαρμόσει τα μέλη του κυκλώματος απάτης στον ΕΦΚΑ αποσπώντας περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ ως δήθεν επιστροφές ΦΠΑ, με τη ζημιά για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως μετέδωσε το Star, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται ότι έκαναν χλιδάτη ζωή με πανάκριβα σπίτια, αυτοκίνητα, πολυτελή ρολόγια, μπουζούκια και ταξίδια Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν τα τελευταία οκτώ χρόνια και είχαν συστήσει 226 επιχειρήσεις νόμιμες και μαϊμού.
Κατά την ίδια πηγή, στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται πρώην παίκτες ριάλιτι, πρώην σύντροφος influencer, καθώς και ένας γνωστός παρουσιαστής που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ. Δύο άτομα δεν έχουν συλληφθεί διότι κατά το ρεπορτάζ, είχαν προλάβει να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους πριν να γίνει η επιχείρηση της αστυνομίας. Σε άλλες περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν υλικό και πετούσαν τα χαρτιά από το παράθυρο. Κάποιοι από τους συλληφθέντες, μάλιστα, όταν κατάλαβαν με τι ήταν αντιμέτωποι έβαλαν τα κλάματα.
Τα τηλέφωνα στην οικονομική αστυνομία έχουν αρχίσει και χτυπάνε τηλέφωνα και λένε ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση έχουν ποσοστά και σε άλλες επιχειρήσεις επομένως ενδέχεται να ζητηθεί από την ανάκριση να ελεγχθούν και αυτές οι επιχειρήσεις.
«Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή»
Αποκαλυπτικοί διάλογοι από τα μέλη του κυκλώματος είδαν το φως της δημοσιότητας. Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν τον τρόπο συντονισμού των ενεργειών τους και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην υλοποίηση των παράνομων σχεδίων τους.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Τι θες; Έλα ρε.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, ναα κάνουμε μια πρόσληψη;
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ααα.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ…..κας μπήκε φυλακή.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Εε εμένα τι μου το λες.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Τι;
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Όχι.
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή. Και οι άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.
- ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.
Διάλογος 2:
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα ρε.
- ΤΙΚTOKER: Έλα μου.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.
- ΤΙΚTOKER: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.
- ΤΙΚTOKER: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.
- ΤΙΚTOKER: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γ…α μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.
- ΤΙΚTOKER: Βάλε και σε μένα.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.
- ΤΙΚTOKER: Βάλε στην …… ρε.
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: ……, ωραία ναι να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.
- ΤΙΚTOKER: Ναι.
Διάλογος 3:
- Επιχειρηματίας 1: Ακούς;
- Επιχειρηματίας 2: Τι έγινε ρε;
- Επιχειρηματίας 1: Δεν ξέρω έκλεισε.
- Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο, αυτούς, μα είναι, είναι μαθηματικά ρε μ…κα. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.
- Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
- Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουνε; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούνε, θα κατονομαστούν αυτοί.
- Επιχειρηματίας 1: Ναι αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λευτέρης και να πει να τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά.
- Επιχειρηματίας 2: Ρε μ…..κα δεν.
- Επιχειρηματίας 1: Σου λέω.
- Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…..κα. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;
- Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
- Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.
- Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
- Επιχειρηματίας 2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τι κάνει.
- Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, ναι.
- Επιχειρηματίας 2: Εμένα ήρθε αυτός, μου είπε δώσε μου τρεις χιλιάδες και θα στα ‘χω όλα έτοιμα.
- Επιχειρηματίας 1: Ναι.
- Επιχειρηματίας 2: Ήμουν αφελής, του ’δώσα τρεις χιλιάδες. Να τες οι αποδείξεις, να τα όλα. Βρείτε τους.
- Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, σίγουρα.
- Επιχειρηματίας 2: Όπως επίσης εντάξει είπε και οοο, είπε ο Ανδρέας λέει ότι και καλά στην Εβελίνα θα της πούμε ότι, βρείτε τη λύση γιατί εσείς είσαστε οι αρμόδιοι, εσείς πληρώνεστε, γιατί και εμείς θα κάνουμε ότι πρέπει για να προστατευτούμε, για να τους δώσουμε να καταλάβουνε και μπροστά στο δικηγόρο ότι αν χρειαστεί θα τους δώσουμε.
- Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
- Επιχειρηματίας 2: Για να τελειώνει και η υπόθεση δηλαδή, να μην παίζεται και αυτό το κρυφτό.
- Επιχειρηματίας 1: Εντάξει.
- Επιχειρηματίας 2: Απλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή, ειδικά ο Λευτέρης θα είχε πετάξει κάτι στον αέρα να πει κάποιον δεν τον ευρίσκω, τον ψάχνω και σου λέω κάτι θα πέταγε, δεν μπορεί να το πήγαινε καντήλι, να το πάει καντήλι τώρα από το Σάββατο, σήμερα Τρίτη, τρεις μέρες ότι ναι, ναι, ναι, υπάρχει, ναι ότι ναι υπάρχει όχι ότι θα πάει, ναι υπάρχει.
- Επιχειρηματίας 1: Ναι. Εεε.
- Επιχειρηματίας 2: Γιατί αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει και μετά να πάει.
- Επιχειρηματίας 1: Ρε φίλε αν ήμουν εγώ τα δύο κακά απλά που βλέπω ως τέτοιο είναι μην φτάσετε σε σημείο αυτό που λες ε να’ ρθούνε εδώ. Για το προσωπικό. Και το δεύτερο μην εεεε αυτό ξέρεις με τα ένσημα μετά και τρέχουμε με όλους αυτούς.
- Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω.
- Επιχειρηματίας 1: Γιατί ξέρεις τα κοιτάνε πλέον, δεν είναι. Δηλαδή τώρα που δεν έχει μπει ο τελευταίος μήνας, ήρθε ένας και μου το ‘πε ήδη.
- Επιχειρηματίας 2: Μμ.
- Επιχειρηματίας 1: Πριν είκοσι μέρες.
- Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει το παρελθοντικό κομμάτι.
- Επιχειρηματίας 1: Ναι.
- Επιχειρηματίας 2: Ναι, οκ. Δεν νομίζω ότι, το θεωρώ λίγο ακραίο να γίνει.
- Επιχειρηματίας 1: Αχα. Να δούμε.
Διάλογος 4:
- Επιχειρηματίας 1:. Έλα γιατί είμαι στα Κορφοβούνια ρε π….η δεν έχω σήμα. Που είσαι;
- Επιχειρηματίας 2:. Που είσαι; Τι κάνεις;
- Επιχειρηματίας 1:. Καλά, καλά, εδώ. Μαθαίνω τα άσχημα τα νέα. Ισχύουνε ρε π….η;
- Επιχειρηματίας 2:. Ποιο από όλα;
- Επιχειρηματίας 1:. Για τα λογιστικά.
- Επιχειρηματίας 2:. Ναι, ναι, γ….σέ τα. Και εμένα έτσι. Τιιι σε πήρε ο άλλος;
- Επιχειρηματίας 1:. Την γ…..με. Την γ…….με. Εγώ νόμιζα μου έκανε χαβαλέ, γιατί μου λέει που είσαι; Έτσι χύμα το μήνυμα. Του λέω έχω έρθει του λέω δυο μέρες Κάλαμο να ηρεμήσω. Να ανησυχώ; Μου λέει, ναι. Του λέω, ωχ.
- Επιχειρηματίας 2:. Αααα.
- Επιχειρηματίας 1:. Μου λέει στα ονόματα σας όλα καθαρά. Τι λες ρε μ……..α; Εγώ περίμενα να μου πει έλα χαβαλέ σου κάνω ρε. Ρε μου, μου, μου κατέβασε περίοδο, σου ορκίζομαι. Και λέω τι; Πώς θα γίνει τώρα; Του λέω δεν είμαι, είμαι για φούντο άμα γίνει αυτό το πράγμα τη γαμή, τη γ……..με, τον ήπιαμε.
- Επιχειρηματίας 2:. Ποιος δεν είναι ρε φίλε; Ποιος δεν είναι έτσι; Πλάκα κάνεις τώρα; Που ναα;
- Επιχειρηματίας 1:. Και σε ποιον να πάω τώρα; Που να πάω; Στον ……; Χα, χα, χα.
- Επιχειρηματίας 2:. Πωω.
- Επιχειρηματίας 1:. Που να πάμε; Σε ποιον λογιστή να πάμε;
- Επιχειρηματίας 2:. Κάτσε ρε φίλε, επειδή εγώ δεν έχω μιλήσει στο τηλέφωνο ακόμα. Τον πήρα, με το που μου το πε τον πήρα. Και μου λέει κλείσε, κλείσε, κλείσε, κάποιος τον πήρε λογικά.
- Επιχειρηματίας 1:. Δεν θα ξαναμιλήσει σε εμάς ρε. Αυτό μου είπε. Μου λέει, εγώ του είπα να’ ρθει από το μαγαζί, μου λέει δεν θα ξαναβρεθούμε, δεν θα ξαναμιλήσουμε, μην μου ξαναστείλετε. Είμαστε τέτοιο. Σε δύο μήνες λέει. Για δύο μήνες λέει θα είμαστε έτσι και μετά βλέπουμε.
- Επιχειρηματίας 2:. Αλήθεια λες τώρα;
- Επιχειρηματίας 1:. Ναι, ναι. Εκτός και εεε, δεν ξέρω ρε φίλε. Τι να σου πω;
- Επιχειρηματίας 2:. Έτσι σου είπε;
- Επιχειρηματίας 1:. Ναι έτσι ακριβώς μου είπε. Μου λέει, μη ξαναστείλετε τίποτα σε μας. Θα είμαστε έτσι για δύο μήνες και μετά βλέπουμε. Του λέω, μου λέει χτες όλα, πήγαινε μου λέει τράβα πάρε λεφτά από τους λογαριασμούς, άλλαξε, μεταβίβασε άδειες, κάντα καινούργιες εταιρίες, της π……ς. Του λέω τι λες ρε μ…..κα; Τι να κάνω; Πότε;
- Επιχειρηματίας 2:. Όχι ρε φίλε. Εγώ δεν το κατάλαβα ότι ήταν τόσο σοβαρό. Εγώ λέω απλά θα μας πάει για επινοικίαση.
- Επιχειρηματίας 1:. Όχι ρε μ…..κα. Ρε κλείσιμο όλα. Τίποτα, γ……σε τα. Τον, τον ήπιαμε, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και σε ποιον να πάω τώρα; Για αυτό λέω κάτσε ρε μήπως. Ρε μ….κα εγώ στην αρχή, εγώ να σου πω κάτι στην αρχή σκέφτηκα ότι μπορεί να το’ πε σε μένα, μόνο.
- Επιχειρηματίας 2:. Όχι ρε. Όχι.
- Επιχειρηματίας 1:. Μου λέει καινούργια μου λέει μεταβίβαση μου λέει, όλα, όλα μου λέει σε σας. Δεν μιλάμε λέει καθόλου, τώρα.
- Επιχειρηματίας 2:. Πωωω, όχι ρε μ…..κα.
- Επιχειρηματίας 1:. Εσύ στα (ακατάληπτη φράση) στον …….(λογιστή) είσαι;
- Επιχειρηματίας 2:. Ρε φίλε σε αυτόν είμαι, επινοικίαση. Ήμουνα στον άλλον τον Οδυσσέα, τον Λευτέρη πώς λέγονται τέλος πάντων, μέσω του Κολοβού με επινοικίαση και έφυγα από αυτούς και πήγα με τον …. με επινοικίαση.
- Επιχειρηματίας 1:. Αυτός τώρα τι παίρνει εκεί πέρα; Τι κάνει;
- Επιχειρηματίας 2:. Με τον (λογιστή) λέω. Που στην Αγία Βαρβάρα;
- Κ.Λ:. Ναι.
- Επιχειρηματίας 1:. Στην Αγία, στον (λογιστή) τι δίνω εννοείς.
- Επιχειρηματίας 2:. Στην Αγία Βαρβάρα τι δίνεις, τώρα που είναι στο όνομα σου. Αυτό λέω.
- Επιχειρηματίας 1:. Ρε φίλε στην Αγία Βαρβάρα εγώ έδινα όσο ήμουν με τον (λογιστή) δίνω τέσσερα. Στον Κολοβό έδινα πέντε χιλιάρικα τον μήνα για επινοικίαση προσωπικού. Στην αρχή μου λέγε διακόσια ευρώ το άτομο.
- Επιχειρηματίας 2:. Συγγνώμη με τα πέντε χιλιάρικα εσύ, πέντε χιλιάρικα ξεμπέρδεψες, και με το Φ.Π.Α.;
- Επιχειρηματίας 1:. Ρε φίλε το Φ.Π.Α. έκοβε ένα τιμολόγιο, έπεφτε λίγο, το φτιάχναμε λίγο όσο μπορούσαμε. Αλλά το φτιάχναμε μέχρι και πριν κάτι μήνες. Τώρα την τελευταία φορά μου ήρθε το Φ.Π.Α. έντεκα χιλιάρικα, με έχει γαμήσει, δεν το’ χω πληρώσει. Έχει γαμηθεί ρε η κατάσταση, έχει γ…εί. Πάμε για σοβαρό φούντο, πάμε όλοι. Πάμε για μεγάλη κατρακύλα. Βρες δουλειά.
- Επιχειρηματίας 2:. Γάμησε με. Την γαμήσαμε. Αυτό, αυτό, αυτό σκέφτηκα. Ρε μ…..κα, κατευθείαν. Λέω θα κάτσω ώρα εγώ, να κάτσω να μ……….αι, να μου κόβουν και ράβουν Φ.Π.Α. στο όνομα μου.
- Επιχειρηματίας 1:. Όχι, όχι. Σοβαρή κατρακύλα.
- Επιχειρηματίας 2:. Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
- Επιχειρηματίας 1:. Και πες γ….σε τα, τα λεφτά. Εγώ έχω συνηθίσει έτσι την παλεύω τόσο καιρό έτσι και αλλιώς. Αλλά στα μαγειρευτά που είναι πανί, που μια χαρά πάει το μαγαζί, αλλά δεν βγάζω λεφτά ρε φίλε, κατάλαβες. Δηλαδή πεντακόσια ευρώ να μου ανέβουν τα έξοδα, θα είναι πεντακόσια ευρώ από την τσέπη μου κατάλαβες. Γιατί τώρα εφόσον τώρα δεν έχω πάρει είμαι ίσα βάρκα ίσα.
- Επιχειρηματίας 2:. Γιατί δεν πάτε, δεν πάτε καλά εκεί ρε μ…..κα;
- Επιχειρηματίας 1:. Ρε φίλε καλά πάει, δόξα το θεό. Αλλά τρεις μήνες είναι το μαγαζί, να ξεχρεώσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Το τρέχουμε ξέρεις με παιδί, με φυλλάδια, διαφημίσεις.
- Επιχειρηματίας 2:. Ναι, ναι, ναι.
- Επιχειρηματίας 1:. Ότι μπορούμε, κατάλαβες. Δεν είναι ότι δεν μου’ χει αφήσει, δεν με’ χει βάλει μέσα ούτε ένα ευρώ ποτέ, αλλά δεν είναι ότι παίρνω λεφτά, κατάλαβες τι εννοώ. Τώρα άμα γίνει κανονικά.
- Επιχειρηματίας 1:. Όχι είμαστε πολύ.
- Επιχειρηματίας 2:. Τι θα κάνω εγώ εκεί;
- Επιχειρηματίας 1:. Είμαστε πολύ δύσκολα. Μ…..κα τι θα κάνουμε; Δεν ξέρω. Εγώ μ….κα είμαι χώμα, έχω μουδιάσει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι να, τι να πρωτομαζέψω.
- Επιχειρηματίας 2:. Πωωωωω. Βλέπω να παρακαλάμε τον …….(λογιστή)
- Επιχειρηματίας 1:. Είμαι σε πολύ δύσκολη. Τι; Πωω είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω. Μα το Θεό και την Παναγία δηλαδή.
- Επιχειρηματίας 2:. Βλέπω να παρακαλάμε τον ηλίθιο ρε μ…..κα.