Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (24/03) στην Ελευσίνα, κατά τη διάρκεια της τελετής κατάθεσης στεφάνων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, όταν από τα μεγάφωνα ακούστηκε ο ύμνος της χούντας. Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Ελευσίνας χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο» και επισήμανε ότι έχουν ήδη ζητηθεί διευκρινίσεις από την εταιρεία που είχε αναλάβει την […]