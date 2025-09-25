Η πλειονότητα των Ευρωπαίων καταναλωτών εκφράζει την επιθυμία να διατηρηθεί η ευρεία αποδοχή των μετρητών, ενώ παράλληλα εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την υιοθέτηση νέων ψηφιακών μεθόδων πληρωμής, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC).

Το 85% των καταναλωτών θέλει να παραμείνει η δυνατότητα χρήσης μετρητών.

Σημαντικό ποσοστό εφήβων (46%) και ενηλίκων (52%) φοβάται ότι θα χάσει το δικαίωμα επιλογής τρόπου πληρωμής.

Η έρευνα της BEUC πραγματοποιήθηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες με πάνω από 10.000 συμμετέχοντες.

Το 55% των καταναλωτών ζητά έμφαση στην ασφάλεια και αξιοπιστία των ψηφιακών πληρωμών.

Το 53% ζητά ευκολία στη χρήση και το 49% χαμηλό ή μηδενικό κόστος συναλλαγών.

Υψηλά ποσοστά καταναλωτών ανησυχούν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διαχείριση απάτης.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καταναλωτών (BEUC), η πλειονότητα των Ευρωπαίων καταναλωτών εξακολουθεί να δίνει μεγάλη έμφαση στη διατήρηση της ευρείας αποδοχής των μετρητών ως μέσου πληρωμής.

Η έρευνα διενεργήθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, με τη συμμετοχή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) και συγκέντρωσε τις απόψεις περισσότερων από 10.000 καταναλωτών.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 85% των ερωτηθέντων επιθυμεί να παραμείνει διαθέσιμη η επιλογή των μετρητών, ενώ το 46% των εφήβων και το 52% των ενηλίκων ανησυχεί για πιθανή απώλεια του δικαιώματός τους να επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής.

Η έρευνα καταγράφει επίσης την ανησυχία των καταναλωτών για την ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών. Το 55% ζητά ενίσχυση της ασφάλειας και αξιοπιστίας, ενώ σημαντικό μέρος του πληθυσμού έχει αντιμετωπίσει περιστατικά παραβίασης ασφαλείας ή απάτης. Ειδικά στην Ελλάδα, το 14,8% των συμμετεχόντων έχει πέσει θύμα σχετικής απάτης τα τελευταία πέντε χρόνια, με το 18,2% να αφορά κάρτες και το 7,8% ψηφιακά πορτοφόλια.

Η ευκολία στη χρήση αποτελεί επίσης προτεραιότητα, με το 53% να αναφέρει ανάγκη για απλούστερες διαδικασίες, ενώ το 49% ζητά δωρεάν ή πολύ χαμηλές χρεώσεις για τις ψηφιακές συναλλαγές. Οι καταναλωτές ζητούν επίσης εύκολες και άμεσες διαδικασίες αποζημίωσης σε περίπτωση απάτης.

Αξιοσημείωτη είναι η ανησυχία για την παραβίαση της ιδιωτικότητας, καθώς το 81% των ενηλίκων και το 72% των εφήβων εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.

Η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), που ξεκίνησε να προετοιμάζεται από την 1η Νοεμβρίου 2023, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το ψηφιακό ευρώ σχεδιάζεται ως το ψηφιακό ισοδύναμο των μετρητών, διασφαλίζοντας ισοτιμία με το φυσικό νόμισμα και δυνατότητα χρήσης εντός και εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο, με στόχο τη διατήρηση της ιδιωτικότητας στις συναλλαγές.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να αποκτούν το ψηφιακό πορτοφόλι όχι μόνο μέσω τραπεζών, αλλά και από δημόσιους φορείς όπως το ταχυδρομείο, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να το τροφοδοτούν είτε από τραπεζικούς λογαριασμούς είτε με μετρητά.

Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη οι ψηφιακές πληρωμές να παραμείνουν προσιτές και ασφαλείς, χωρίς να περιορίζουν το δικαίωμα επιλογής των πολιτών ως προς το μέσο συναλλαγής.