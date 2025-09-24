Παρόλο που ο Πρίγκιπας Χάρι και ο Βασιλιάς Κάρολος επανενώθηκαν πρόσφατα δημόσια, ο μονάρχης δήλωσε ότι ο Δούκας του Σάσεξ δεν θα επιστρέψει στα ενεργά βασιλικά του καθήκοντα. Πηγές από το παλάτι επιβεβαίωσαν ότι ο Χάρι δεν θα έχει τον ρόλο του «μισός μέσα, μισός έξω». Ο Βασιλιάς Κάρολος υποστήριξε ότι η υπηρεσία της μοναρχίας είναι μια πρόταση «εντελώς ή τίποτα» και ότι δεν υπάρχει μέση λύση στην επιστροφή «στα επίσημα καθήκοντα διατηρώντας παράλληλα ιδιωτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η απόφαση υπογραμμίζει την τεταμένη σχέση μεταξύ της βασιλικής οικογένειας. Η απόφαση του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020, που αναφέρεται στην καθομιλουμένη ως «Megxit», άφησε μη αναστρέψιμη «ένταση». Η απόφαση του ζευγαριού να ασχοληθεί με τα μέσα ενημέρωσης και το «ανεξάρτητο φιλανθρωπικό έργο στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες», δημιούργησε ένα τεράστιο ρήγμα μεταξύ αυτών και των κορυφαίων βασιλικών μελών. Ενώ υπήρξαν χειρονομίες «συμφιλίωσης δημόσια, όπως η πρόσφατη συμφιλίωσή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επίσημη δομή των βασιλικών καθηκόντων είναι κλειστή για τον Χάρι.

Τι σημαίνει «Όχι μισός μέσα, μισός έξω»

Η πρόσφατη συνάντηση του Πρίγκιπα Χάρι με τον Βασιλιά Κάρολο στο Κλάρενς Χάουζ, μια ιδιωτική συνομιλία 54 λεπτών, σηματοδοτεί το βήμα προς τη συμφιλίωση μετά από χρόνια εντάσεων. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Telegraph, ο Βασιλιάς Κάρολος επιμένει ακλόνητος στον κανόνα της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, σύμφωνα με τον οποίο κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν μπορεί να εκτελεί επίσημα καθήκοντα ενώ παράλληλα κερδίζει χρήματα από εμπορικές δραστηριότητες. Ο βασιλιάς ήταν απολύτως σαφής στην τήρηση της απόφασης της αείμνηστης μητέρας του, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ρόλος “Μισός μέσα, μισός έξω” για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Οι πολυπλοκότητες: Μακρύς ο δρόμος προς την επιτυχία

Στην πολυπλοκότητα προστίθεται η συνεχιζόμενη νομική διαμάχη του Χάρι με το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την αστυνομική προστασία. Η

οργή ξεκίνησε όταν το ζευγάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημες εκδηλώσεις και η βρετανική κυβέρνηση προσπάθησε να μειώσει την κάλυψη ασφαλείας που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους. Μπορεί να υπάρξουν συμβολικές πράξεις συμφιλίωσης στο μέλλον, όπως οι Αγώνες Invictus του 2027. Τόσο ο Πρίγκιπας Χάρι όσο και ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ υποστήριξαν τους αγώνες στο παρελθόν και προσφέρουν μια πιθανή πλατφόρμα συνεργασίας χωρίς να αλλάξουν οι επίσημοι ρόλοι. Οποιαδήποτε εμφάνιση, ωστόσο, δεν θα σηματοδοτήσει μια ενημέρωση του επίσημου ρόλου του Χάρι εντός της βασιλικής οικογένειας, σύμφωνα με πηγές.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη στρέφεται προς τις οικογενειακές σχέσεις, οι πρακτικές και θεσμικές ευθύνες της μοναρχίας απαιτούν όρια. Τα βασιλικά καθήκοντα του Χάρι εκτός Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζουν να επικεντρώνονται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και πρωτοβουλίες των μέσων ενημέρωσης με μεγάλη συγκέντρωση μέσω του Archewell, το οποίο ίδρυσε αυτός και η Μέγκαν. Το έργο του ζευγαριού συνεχίζει να διακρίνεται από το Στέμμα, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ενεργή βασιλική εργασία απευθύνεται σε αφοσιωμένα, πλήρους απασχόλησης μέλη που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εν ολίγοις, η απόφαση του Βασιλιά Καρόλου κατά της επανέναρξης των βασιλικών δραστηριοτήτων του Πρίγκιπα Χάρι υπογραμμίζει το συνεχιζόμενο πρόβλημα της εξισορρόπησης των προσωπικών σχέσεων με την θεσμική αφοσίωση. Η προσωπική συμφιλίωση είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί, αλλά οι επίσημες υποχρεώσεις και τα προνόμια της μοναρχίας υπόκεινται σε ισχυρή δέσμευση και κατοικία. Η επανέναρξη των βασιλικών δραστηριοτήτων του Χάρι τίθεται προς το παρόν σε δεύτερη μοίρα και η οικογένεια μένει να προσπαθήσει να ισορροπήσει μεταξύ της ιδιωτικής συμφιλίωσης και της δημόσιας ευθύνης.

Πηγή: timesofindia