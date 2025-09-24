Η ήττα – σοκ και ο αποκλεισμός της Γιάνγκ Μπόις από την ωστο Κύπελλο Ελβετίας προκάλεσαν έντονη κριτική προς τον προπονητή Τζιόρτζιο Κοντίνι, με ελβετικά μέσα να αμφισβητούν ανοιχτά το κατά πόσο παραμένει ο κατάλληλος για τον πάγκο της ομάδας. Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αυριανό αγώνα για το Europa League με τον Παναθηναϊκό, ο Κοντίνι απάντησε ψύχραιμα και έδειξε ότι προτεραιότητά του είναι η άμεση αγωνιστική αντίδραση.

Ο Ελβετός τεχνικός ρωτήθηκε ευθέως για δημοσίευμα μεγάλης εφημερίδας της Ζυρίχης που έθετε το ερώτημα αν είναι ακόμη ο κατάλληλος προπονητής:

«Δεν το διάβασα. Αλλά ευχαριστώ για την πληροφορία. Υποθέτω ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Άκουσα κιόλας ότι η ανάλυσή μου μετά το παιχνίδι δεν ήταν αρκετά αυστηρή. Το κατέγραψα. Αυτή είναι η δουλειά σας. Δεν μπορώ να ανακατευτώ. Δεν έχω αρκετή ποιότητα για να είμαι δημοσιογράφος», είπε με εμφανή διάθεση να υποβαθμίσει το θέμα.

Παράλληλα, περιέγραψε πώς ο ίδιος και η ομάδα διαχειρίστηκαν την ήττα:

«Δεν έχει νόημα να κοιτάμε πίσω. Είμαι άνθρωπος που κοιτάζει μπροστά. Το έχω αφήσει πίσω, το ανέλυσα εσωτερικά με τους παίκτες. Μετά από τέτοιες ήττες το πιο σημαντικό είναι να ξαναστρέψουμε τον στόχο μας. Οι παίκτες ανυπομονούν να δείξουν αντίδραση.»

Ο Κοντίνι επέμεινε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον αποκλειστικά στο Europa League και στον Παναθηναϊκό:

«Θέλω σήμερα να μιλήσουμε αποκλειστικά για το Europa League, για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένα μεγάλο εμπόδιο μπροστά μας. Θέλουμε να το ξεπεράσουμε με κάθε τρόπο, με ένταση, με ποιότητα, με πολύ κίνητρο. Παρακολουθούμε τον Παναθηναϊκό και γνωρίζουμε ότι η πρόσφατη αλλαγή προπονητή επηρεάζει την ανάλυσή μας. Ωστόσο πρέπει να επικεντρωθούμε στις δικές μας ποιότητες, στο δικό μας σχέδιο και στον τρόπο παιχνιδιού μας. Αυτό θα είναι καθοριστικό.»

«Τεράστια απογοήτευση»

Ο μεσοεπιθετικός Κρίστιαν Φάσναχτ μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα του ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό:

«Λογικά, αμέσως μετά το παιχνίδι υπήρχε τεράστια απογοήτευση για όλους μας. Αλλά ξέραμε ότι την Πέμπτη ακολουθεί το επόμενο ματς. Μιλήσαμε μεταξύ μας, βγάλαμε τα συμπεράσματά μας και φέραμε ξανά ένταση και ποιότητα στις προπονήσεις. Είναι πάντα το πιο ωραίο, όταν έχεις αμέσως μπροστά σου ένα παιχνίδι και μπορείς να δείξεις αντίδραση.»