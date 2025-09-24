Στις δύο αναμετρήσεις που «άνοιξαν την αυλαία» της δεύτερης αγωνιστικής, της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η Athens Kallithea υποδέχθηκε τον ΟΦΗ στο «Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας» και ο Ατρόμητος αντιμετώπισε τον Βόλο στο «Πανθεσσαλικό».

Ο ΟΦΗ και το 2×2

Ο περσινός φιναλίστ του θεσμού ο ΟΦΗ, μετά τη νίκη του στην πρεμιέρα επί της Καβάλας, έφτασε σε δεύτερο σερί τρίποντο που πήρε κόντρα σε ομάδα της Super League 2. Αυτή τη φορά οι «Κρητικοί» επιβλήθηκαν με σκορ 1-0 της Athens Kallithea, με τον Σαλσέδο να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ του αγώνα λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Από την άλλη, η ομάδα της Καλλιθέας δεν κατάφερε να πάρει κάτι στην επιστροφή της στο «Ελ Πάσο», μένοντας χωρίς βαθμό, μετά και την ήττα της από τον Παναθηναϊκό στην πρώτη αγωνιστική.

Ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, δημιούργησε επικίνδυνες φάσεις και προηγήθηκε στο 45ο λεπτό, όταν ο Νέιρα έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα και ο Σαλσέδο εκτέλεσε στην κίνηση μετά από γύρισμα του Καραχάλιου. Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 66ο λεπτό, όμως ο Σαρδέλης αστόχησε από πολύ πλεονεκτική θέση. Έτσι η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς βρίσκεται στην κορυφή της League Phase, με έξι βαθμούς σε δύο παιχνίδια.

Δίχως νικητή στο Βόλος – Ατρόμητος

Στο «Πανθεσσαλικό» ο Βόλος ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα και προηγήθηκε στο 38ο λεπτό, με το γκολ του Θαρθάνα, μετά από ασίστ του Μπουζούκη. Η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη στη μεγαλύτερη διάρκειά της, με τον Κοσέλεφ να αρνείται το 2-0 στον Ασεχνούν στο 74ο λεπτό. Η ομάδα του Περιστερίου έφτασε στην ισοφάριση στο 76ο λεπτό, χάρη στο τέρμα του Τσαντίλα.

Ο Ατρόμητος μετά από το αποτέλεσμα αυτό, έμεινε στην 3η θέση με τέσσερις βαθμούς και ισοβαθμεί με τον τέταρτο Βόλο. Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου θα φιλοξενήσει στο Περιστέρι τον Παναθηναϊκό, ενώ εκείνη του Χουάν Φεράντο θα αντιμετωπίσει τον κάτοχο του τίτλου, Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».