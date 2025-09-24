Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ενάντια στον Αστέρα «ΑΚΤΟR» για την πρώτη του αγωνιστική στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με σκορ 2-1 και σκόρερ τον Μεχντί Ταρεμί, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ του Ολυμπιακού ενώ ο Εμμανουηλίδης στις καθυστερήσεις μείωσε για την ομάδα της Τρίπολης.

Οι βασικές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Αστέρας «ΑΚΤΟR»: Κακαδιάρης, Σίπσιτς, Πέπε Καστάνιο (45′ Μούνιοθ), Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι (45′ Γκονζάλες), Αλμύρας (67′ Αλάγκμπε), Μπαρτόλο (45′ Καλτσάς), Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου (67’΄Τζοακίνι).

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος (65′ Κοστίνια) , Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία (77′ Λιατσικούρας), Νασιμέντο (65′ Έζε), Γιαζίτζι (77′ Ελ Καμπί), Καμπελά (65′ Ποντένσε), Πνευμονίδης, Ταρέμι.

Πρώτο ημίχρονο

Οι Πειραιώτες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι στα πρώτα λεπτά του αγώνα, έχοντας την κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο του αγώνα.

Αυτή η «δυνατή» αρχή της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέτυχε τον σκοπό της, αφού ο Ταρεμί κέρδισε πέναλτι στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ίδιος εκτέλεσε το πέναλτι και ευστόχησε, σημειώνοντας το 1-0 στο 12ο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε το υψηλό «τέμπο» και την συνεχής κατοχή της μπάλας στο δεύτερο μισό του αγωνιστικού χώρου, με τον Ιρανό σέντερ φορ να διπλασιάζει τα τέρματά του μόλις στο 17ο λεπτό.

Η πρώτη κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού ήρθε στο 23ο λεπτό και στον Ντάνι Γκαρθία, για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον αμυντικό του Αστέρα, Πέπε Καστάνιο.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα «ΑΚΤΟR» έγινε στο 29ο λεπτό του αγώνα όταν ο Νικολάι Άλχο σέντραρε από τα δεξιά και ο Γίωργος Χαραλαμπόγλου δεν μπόρεσε από πολύ κοντινή απόσταση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Αλέξανδρου Πασχαλάκη.

Δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο μισό του αγώνα ο Αστέρας «ΑΚΤΟR» ξεκίνησε με τον Αστέρα Τρίπολης να κάνει τρεις αλλαγές, με τους Έντερ Γκονζάλες, Νίκο Καλτσά και Μίκι Μούνιοθ να περνάνε στον αγωνιστικό χώρο στις θέσεις των Χουλιάν Μπαρτόλο, Γεβγκένι Γιαμπλόνσκι και του Πέπε Καστάνιο.

Η πρώτη «απειλή» του δευτέρου ημιχρόνου ήρθε πολύ νωρίς στο 47ο λεπτό, ο Γιαζίτζι του Ολυμπιακού έκανε ένα σουτ εντός περιοχής το οποίο ο τερματοφύλακας του Αστέρα, Θεόφιλος Κακαδιάρης, κατάφερε να μπλοκάρει σταθερά.

Στο 52ο λεπτό ο Ρεμί Καμπελά δέχθηκε έντονο μαρκάρισμα και χρειάστηκε να μπει στο γήπεδο η ιατρική ομάδα του Ολυμπιακού, ωστόσο ο Γάλλος επέστρεψε στο γήπεδο σχεδόν αμέσως.

Τρία λεπτά αργότερα ο Εμμανουηλίδης βρέθηκε σε τετ-α-τετ με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να αποκρούει την μπάλα με τον ώμο αποτρέποντας το 2-1.

Η πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Αστέρα «AKTOR» ήρθε αμέσως μετά την φάση του Εμμανουηλίδη, για δυνατό μαρκάρισμα του Πομόνη πάνω στο Ρεμί Καμπελά.

Στο 62ο λεπτό ο Εμμανουηλίδης έγινε για ακόμη μία φορά επικίνδυνος, ωστόσο το σουτ έκανε μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού κατέληξε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Αστέρας συνέχισε να είναι απειλητικός στο μέσο του δευτέρου ημιχρόνου, με ένα σουτ του Πομόνη να καταλήγει ακριβώς δίπλα από το οριζόντιο δοκάρι του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στο 64ο λεπτό.

Στο 65ο λεπτό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες του αλλαγές στο παιχνίδι, βγάζοντας τους Νασιμέντο, Καλογερόπουλο και Καμπελά, για τον Έζε, Κοστίνια και Ποντένσε αντίστοιχα.

Στο 67ο λεπτό, ο Σάββας Παντελίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Τζοακίνι και Αλάγκμπε, στην θέση των Χαραλαμπόγλου και Αλμύρα.

Ο Εμμανουηλίδης «κέρδισε» την κίτρινη κάρτα από τον Μπιανκόν στο 69ο λεπτό, έπειτα από ντρίμπλα στον Γάλλο αμυντικό, ο οποίος αναγκάστηκε να τον σταματήσει με φάουλ.

Στο 77ο λεπτό ο προπονητής του Ολυμπιακού έβγαλε τους Ντάνι Γκαρθία και Γιαζιτζί για τους Λιατσικούρα και Ελ Καμπί, αλλάζοντας το σύστημά του έχοντας πλέον δύο κεντρικούς επιθετικούς στην ενδεκάδα.

Μεγάλη ευκαιρία στο 80ο λεπτό για τον Ολυμπιακό έπειτα από γύρισμα του Ποντένσε, ο Ελ Καμπί δεν μπόρεσε να βρει σωστά την μπάλα και να διαμορφώσει το 3-0.

Ο Εμμανουηλίδης κατάφερε να μειώσει για τον Αστέρα με σουτ εκτός περιοχής στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.