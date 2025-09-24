Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν χθες, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικές αρχές στη Σίφνο, στο πλαίσιο επιχείρησης του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου και του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης στην κατοικία του συλληφθέντα, στην επιχείρησή του και σε βοηθητικούς-αποθηκευτικούς χώρους, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πολεμικό τυφέκιο τύπου «KALASHNIKOV» με δύο γεμιστήρες, το οποίο ήταν κρυμμένο σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη

Περίστροφο

Πιστόλι τύπου στυλό

Τέσσερα κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες)

Τρία αεροβόλα (πιστόλι, περίστροφο και τυφέκιο)

494 φυσίγγια στρατιωτικού τύπου

446 φυσίγγια πυροβόλου όπλου

20 κυνηγετικά φυσίγγια

Εννέα μαχαίρια διαφόρων ειδών, με λάμες από 15 έως 58 εκατοστά

Δύο ξιφολόγχες

Δύο σιγαστήρες

Διάφορα παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβή, κοντάκιο, φακός, λέιζερ κ.α.)

Γκλοπ

Ποσό 252.480 ευρώ

Όλα τα κατασχεθέντα όπλα, τα φυσίγγια και τα υπόλοιπα πειστήρια μεταφέρθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση, ενώ τα πυροβόλα όπλα θα αποσταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.