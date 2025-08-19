Στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι Αρχές στη διάρκεια στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης στον Δήμο Μυλοποτάμου του Ρεθύμνου. Ο άνδρας, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατηγορείται για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της υπηρεσίας Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Εντοπισμός φυτείας κάνναβης και οπλισμού

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας του 47χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν φυτεία με σαράντα πέντε δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, με ύψος που έφτανε έως και τα τρία μέτρα. Τα δενδρύλλια αυτά, αφού εκριζώθηκαν, κατασχέθηκαν ενώ ο ιδιοκτήτης συνελήφθη επί τόπου.

Στην έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 47χρονου, οι Αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν δύο χειροβομβίδες καθώς και μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, ενισχύοντας το βάρος των κατηγοριών σε βάρος του.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, με τις Αρχές να επισημαίνουν πως στόχος τους είναι η πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών και της οπλοκατοχής στην περιοχή.