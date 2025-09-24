Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 50χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του, που σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Ανάληψης.

Ο κατηγορούμενος ομολόγησε από την πρώτη στιγμή ότι έπνιξε την αδελφή του με πλαστική σακούλα. Στην απολογία του επανέλαβε όσα είχε ήδη αναφέρει προανακριτικά στους αστυνομικούς, επιμένοντας ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Κατά την απολογία του, στάθηκε ιδιαίτερα σε δύο παρατηρήσεις που του έκανε η παθούσα με έντονο ύφος σχετικά με ζητήματα καθαριότητας, καθώς και στον προηγηθέντα καβγά που είχε μέσω τηλεφώνου με τη σύζυγό του. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι «θόλωσε» εξαιτίας έντονης συναισθηματικής διαταραχής, ενώ – σύμφωνα με πληροφορίες – εξέφρασε συντριβή και μετάνοια για την πράξη του.

Με σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της απολογίας, στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός του, συγγενείς και φίλοι.