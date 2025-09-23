Εντυπωσιακές εικόνες ενός αντικειμένου που μοιάζει με UFO καταγράφηκαν πάνω από το Λος Άντζελες, πυροδοτώντας νέα συζήτηση σχετικά με το τι πετάει πάνω από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής.

Δύο κάτοικοι του Λος Άντζελες βρίσκονταν στο μπαλκόνι τους όταν εντόπισαν ένα μαύρο αντικείμενο σε σχήμα V, καλυμμένο με φώτα, να κινείται αργά πάνω από την πόλη στις 28 Αυγούστου. Η παρατήρηση συνεχίστηκε για περίπου 25 λεπτά, με το αντικείμενο να πετάει νότια μέχρι που οι μάρτυρες τελικά το έχασαν από τα μάτια τους γύρω στις 11:38 μ.μ. τοπική ώρα (2:38 π.μ. ET).

Το ζευγάρι μπόρεσε να τραβήξει φωτογραφίες και καθαρά βίντεο με την κάμερα ενός κινητού τηλεφώνου, κάνοντας ζουμ για να δουν εννέα λευκά φώτα κατά μήκος του αντικειμένου.

Ο ερευνητής Μαρκ Κρίστοφερ Λι δήλωσε στην Daily Mail ότι πιστεύει ότι το σκάφος δεν ήταν εξωγήινο διαστημόπλοιο, προσθέτοντας ότι πιθανότατα επρόκειτο για ένα μη επανδρωμένο drone που δοκίμαζε νέα τεχνολογία για την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή κάποια άλλη παγκόσμια δύναμη.

Ωστόσο, ο Λι έκανε έναν εκπληκτικό ισχυρισμό βασισμένος στην ανάλυσή του για αυτήν την παρατήρηση και πολλά διάσημα περιστατικά UFO σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, υποδηλώνοντας ότι ο αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει τεχνολογία που πολλοί θα θεωρούσαν ακόμα επιστημονική φαντασία το 2025.

«Είμαι πεπεισμένος ότι πολλά διάσημα περιστατικά UFO είναι βασικά εξαιρετικά προηγμένη επίγεια τεχνολογία που είναι 30 έως 40 χρόνια μπροστά από αυτό που νομίζουμε», εξήγησε ο Lee.

