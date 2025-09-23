Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού «Drone Wall» – ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης και απόκρουσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Το σχέδιο εντάσσεται στην απάντηση της ΕΕ απέναντι σε ένα «ανησυχητικό μοτίβο παραβιάσεων του εναέριου χώρου», όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για εξωτερικές υποθέσεις, Ανίτα Χίπερ. Σύμφωνα με την ίδια, οι παραβιάσεις δεν είναι τυχαίες: «Η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας».

Το έργο, ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού, στοχεύει στην προστασία των κρατών-μελών μέσω τεχνολογικών λύσεων που περιλαμβάνουν αισθητήρες, ραντάρ και δυνατότητες παρεμβολής ή κατάρριψης drones. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέ, το «Drone Wall» θα βασιστεί σε δύο σκέλη: την άμεση ανίχνευση και την αποτελεσματική απόκριση.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Όλαφ Γκιλ ξεκαθάρισε ότι η δράση είναι επείγουσα και η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται μέσω του προγράμματος SAFE: «Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα».

Τέλος, το ευρωπαϊκό «τείχος drones» αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.