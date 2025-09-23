Συνάντηση με τον πρόεδρο του τμήματος BAEC της εταιρείας Chevron, Χαβιέ λα Ρόσα, είχε το βράδυ της 22ας Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κατά την υποδοχή του Χαβιέ λα Ρόσα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τον συνεχάρη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, υπογραμμίζοντας πως «η παρουσία της Chevron στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις ενεργειακές προοπτικές της χώρας μας, καθώς και της περιοχής».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη σημασία της πρόσφατης συμφωνίας που υπογράφηκε στην Αίγυπτο, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια πολύ σημαντική συμφωνία, μια συμφωνία ορόσημο». Παράλληλα, επισήμανε ότι η συνεργασία με τη Chevron έχει ιδιαίτερη αξία στο πλαίσιο των σχέσεων με τις ΗΠΑ, ενός στρατηγικού εταίρου με τον οποίο, όπως τόνισε, υπάρχει στενή συνεργασία σε όλους τους τομείς.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατέληξε εκφράζοντας την ελπίδα να προχωρήσουν άμεσα οι συζητήσεις και η υλοποίηση των συμφωνημένων δράσεων, σημειώνοντας πως «για την Κυπριακή Δημοκρατία και τον κυπριακό λαό ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός, έτσι χρειάζεται να δούμε όσα έχουμε συμφωνήσει να υλοποιούνται».