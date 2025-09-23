Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, νέο όνομα μπαίνει στη λίστα των υποψηφίων για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Η ιστοσελίδα calciomercato24 αποκαλύπτει ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος διαπραγματεύεται με τους «πράσινους» για συμβουλευτικό ρόλο, εξετάζει σοβαρά την επιλογή του Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Ο Μπαλντίνι, με μακρά πορεία στη Ρόμα και στενή φιλία με τον Ντε Ρόσι από τα χρόνια που εκείνος αγωνιζόταν, θεωρεί ότι ο 42χρονος τεχνικός είναι ιδανικός για να ηγηθεί του νέου σχεδίου της ομάδας. Ο Ντε Ρόσι παραμένει χωρίς σύλλογο από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν έληξε η συνεργασία του με τη Ρόμα, ενώ παράλληλα ασχολείται με την Οστιαμάρε, ομάδα της Serie D, της οποίας είναι ιδιοκτήτης.

Παρά τα ιταλικά σενάρια, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού εξακολουθεί να είναι ο Σεργκέι Ρεμπρόφ. Με τον Ουκρανό τεχνικό υπάρχει προφορική συμφωνία, ωστόσο απομένει να λυθεί το συμβόλαιό του με την εθνική Ουκρανίας. Στη λίστα βρίσκεται και ο Μαρκ Φαν Μπόμελ, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.