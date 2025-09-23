Η δουλειά του Ανδαλουσιανού δεν περιορίζεται μόνο στη συνολική λειτουργία. Ερχόμενος στον Άρη, ανέλαβε αυτόματα και την ευθύνη βελτίωσης κάποιων ποδοσφαιριστών οι οποίοι δεν ξεκίνησαν καλά τη σεζόν. Και κάπου εκεί ανάμεσα στα 18 μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ο Χιμένεθ προσπαθεί να κάνει το… θαύμα του με τον Πιόνε Σίστο.

Ο Δανός βρίσκεται στον Άρη από την περσινή σεζόν. Ένα εξτρέμ με βαρύ βιογραφικό… Θέλτα, Μίντιλαντ, γκολ στο «Ολντ Τράφορντ» και σε καλή ηλικία όπως αυτή των 29 ετών. Πέρυσι πήρε πολλές ευκαιρίες και ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισε με την τακτική πειθαρχία του, τις καλές ενέργειές στο αντίπαλο μισό και την ικανότητά του να βρίσκεται σε θέση εκτέλεσης. Και εκεί… το έχανε. Μία, δύο,τρεις σε σημείο που τον επηρέασε ψυχολογικά και αυτό αποτυπώθηκε σταδιακά μέσα στο γήπεδο.

Λίγο μετά τα μέσα της περσινής σεζόν τέθηκε εκτός ομάδος, μετά την εκτός έδρας ήττα από τον Λεβαδειακό με 4-1 στις 16 Φεβρουαρίου. Από τότε, δεν αγωνίστηκε ξανά, μπήκε στη «μαύρη λίστα» και το καλοκαίρι υπήρξε μία διαρκής προσπάθεια αποχώρησής του, αποτελώντας το ένα από τα δύο οικονομικά βαρίδια του ρόστερ μαζί με τον Ρόμπιν Κουάισον.

Ο Άρης ήθελε να απεμπλακεί κυρίως από τις 600 χιλιάδες ευρώ που προβλέπει το συμβόλαιο του Δανού για τον δεύτερο χρόνο. Εμεινε εκτός από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η ομάδα τον έκανε… χρυσό για να φύγει, όμως ο ίδιος ήταν αμετακίνητος. Λες και περίμενε τον Χιμένεθ… Λες και κάτι μέσα του, του έλεγε ότι η κατάσταση θα αλλάξει.

Οταν ο Χιμένεθ πάτησε το πόδι του για πρώτη φορά στο Ρύσιο…έψαξε τον Σίστο. Ονομαστικά κιόλας. Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός είδε τον Δανό εξτρέμ με τη δική του ματιά. Είδε τον παίκτη που γνώριζε από την θητεία του στη Θέλτα. Οχι με τη ματιά του Άρη.

Απευθείας τον έβαλε στο ροτέισον, του έδωσε χρόνο στα τρία τελευταία ματς και μάλιστα στο παιχνίδι με την Κηφισιά ήταν ο κορυφαίος του Αρη ερχόμενος από τον πάγκο!

Μία… αναγέννηση που αν έχει ανάλογη συνέχεια, θα εξελιχθεί σε μία ωραία ποδοσφαιρική ιστορία και παράλληλα σε ένα «παράσημο» για τον Χιμένεθ. Ηδη έχει κάνει χρήσιμο ένα συμβόλαιο 600 χιλιάδων ευρώ, αντί να… κάθεται απλά και να βαραίνει το μπάτζετ της ομάδας. Και μάλιστα σε μία περίοδο που ο Ντιαντί έχειφύγει δανεικός, Πέρεθ-Μορουτσάν είναι τραυματίες και ο Δώνης ανέτοιμος. Εάν ο Σίστο αρχίζει να κάνει και νούμερα, θα είναι από τις κορυφαίες εσωτερικές μεταγραφές των τελευταίων ετών.