Η 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (22/9) στην σκηνή της Στέγης του ιδρύματος Ωνάση. Βραβεύθηκαν άνθρωποι που έχουν αφήσει το δικό τους «αποτύπωμα» εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Πρώτος από όλους βραβεύτηκε ο μικρός, Μιχαήλ Πάνου που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την εμφάνισή του.

Στις 30 Μαρτίου 2025 στην αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τα playoffs της Stoiximan Super League, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Σταύρος Πήλιος έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα, χαρίζοντας την φανέλα τους στον μικρό Μιχαήλ, ο οποίος είχε νίκησε τη δύσκολη και μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, βράβευσε τον μικρό, οποίος νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο και καταχειροκροτήθηκε για το σθένος του.