Τουλάχιστον 18 άτομα, ανάμεσά τους αστυνομικοί, διαδηλωτές και δημοσιογράφοι, τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις που σημειώθηκαν στη Λίμα του Περού κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης. Τον απολογισμό επιβεβαίωσαν τόσο οι διοργανωτές όσο και οι περουβιανές αρχές την Κυριακή.

Η διαμαρτυρία, την οποία διοργάνωσε η συλλογικότητα «Génération Z», κλιμακώθηκε όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα κτίρια της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, στην καρδιά της πρωτεύουσας του Περού. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν χρησιμοποιώντας δακρυγόνα για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ οι διαδηλωτές προχώρησαν σε επιθέσεις με πέτρες και ρόπαλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά είχαν τραυματιστεί τρία μέλη της, ωστόσο ο αριθμός ανέβηκε σε 12, με δύο εξ αυτών να παραμένουν νοσηλευόμενοι. Παράλληλα, η Ένωση Δημοσιογράφων του Περού ανακοίνωσε ότι έξι μέλη της, ανάμεσά τους και δύο εργαζόμενοι του ραδιοφωνικού σταθμού Exitosa Noticias, τραυματίστηκαν από πυρά της αστυνομίας.

Η συγκεκριμένη αντικυβερνητική διαδήλωση, στην οποία σύμφωνα με τις αρχές συμμετείχαν περίπου 450 άτομα, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κοινωνικής αναταραχής που καταγράφεται στο Περού.

Κλιμακούμενη δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης

Η πρόεδρος της χώρας Ντίνα Μπολουάρτε βρίσκεται στην τελική φάση της θητείας της, η οποία ολοκληρώνεται στις 28 Ιουλίου 2026, με τη δημοτικότητά της να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας. Η κυβέρνηση αλλά και το Κογκρέσο αντιμετωπίζουν επικρίσεις, καθώς μεγάλο μέρος της κοινωνίας τα θεωρεί εστίες διαφθοράς.

Πρόσφατα, το Κογκρέσο ενέκρινε νόμο που επιβάλλει στους νέους άνω των 18 ετών να διατηρούν ιδιωτική ασφάλιση, παρά τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας που επικρατούν. Το Περού, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, κατατάσσεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης, γεγονός που εντείνει τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στη χώρα.